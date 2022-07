Jako Rudé právo. Chtějí si vydělat. Zahradil odhalil elfy, Jandu a spol.

reklama

Podle mínění Zahradila nyní žijeme v době „podivného stihomamu a konspiračních teorií“ či v situaci skutečné existence organizovaných „trollů“, zahraniční propagandy a špionáže, tedy jevů, které tady podle něj vždy byly a budou, ale míra, se kterou se tyto skutečnosti zdůrazňují, je prý „přefouknutá“.



„Pamatuji, jak jsme si v devadesátých letech dělali legraci z pana Cibulky, který všude viděl agenty KGB a dotáhl to až k siderickému kyvadélku, které je má odhalit,“ zmínil.

Podle něj však nyní již nastoupili lidé, kteří se podobné výklady naší reality snaží potlačit. A to i z důvodu, že si v tom našli dobrou obživu. „Jsou to aktivisté, které to živí, různí ‚odborníci‘ na sémantiku, kteří se tím také živí a rozklíčovávají různé takzvané narativy. Narativ – to je dnes velmi populární termín. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na tajné služby, ty si na tomto tématu legitimizují svoji činnost a samozřejmě jim jde také o finanční prostředky ze státního rozpočtu,“ zaznělo.



Přiživit se podle něj chtějí i média hlavního proudu, jež se prý regulacemi, které mají být vytvářeny právě na základě boje proti dezinformacím nebo fake news, snaží omezit konkurenci na mediálním trhu.



A nechybí ani snaha na potlačení dnes již menšinových názorů i v politice. Podle Zahradila se tak děje kupříkladu u odlišných názorech na různé podoby evropské integrace.



Zmínil se, že v Evropském parlamentu úřaduje zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do demokratických procesů včetně dezinformací. Českou republiku v něm má reprezentovat „fanatická eurofederalistka“, pirátka Markéta Gregorová a vzešla z něj zpráva, kde kromě témat, jež řeší ochranu kritické infrastruktury či kybernetickou bezpečnost, zaznívají také silná vyjádření.

„Extremistické, populistické, protievropské politické strany i některé další strany, osoby a hnutí usilují o prohloubení společenské roztříštěnosti a podkopávání legitimity evropských i vnitrostátních veřejných orgánů,“ zní například část zprávy, která má podle Zahradila vyznívat jako „předlistopadové Rudé právo“. Výsledkem dezinformačních kampaní mají být podle této zprávy brexit či zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem.



Zpráva následně volá po tom, aby došlo k navýšení prostředků pro „analytická střediska a ověřovatele faktů, jejichž úkolem je monitorovat a zvyšovat informovanost o závažnosti hrozeb včetně dezinformací“ či pro „nevládní organizace zkoumající a vyšetřující manipulace s informacemi a vměšováním“. „Mezery, jež by mohly nepřátelské subjekty zneužít“, pak má podle tohoto výboru řešit pracovní skupina v čele s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou (ANO).



Europoslanec varuje, že to může vést k budování oficiální státní propagandy podporované z národních i evropských prostředků.

Jourová se podle Zahradila v roli „superúředníka v boji proti dezinformacím“ dobře našla.



Nejen na evropské úrovni však bobtná atmosféra „stihomamu a nahlašování či udávání“. Politik ukázal také na lokální scénu a „České elfy“ či spolek Evropské hodnoty i Centrum hybridních hrozeb, které coby součást Ministerstva vnitra vytáhlo do boje proti „středoevropské identitě“ a hrozbám, jež podle něj představuje spolupráce uvnitř V4.



Zahradil tedy vyzývá, abychom dobře hlídali, co politici na evropské i národní úrovni v rámci takzvaného boje proti dezinformacím připravují, abychom si „neukrojili značný kus svobodného diskusního a mediálního prostoru“.



Celé sdělení europoslance Zahradila můžete zhlédnout zde:

