Je čas proti Rusku smečovat. Hamáček se dopustil sprosťárny, rozjel se v ČT Petr Kolář

Česko-ruská diplomatická roztržka pokračuje. Letoun Iljušin Il-96 navečer zamířil s pracovníky ruské ambasády do Moskvy. Večer se naopak má z Ruska vrátit dvacet českých diplomatů. Evropské země Českou republiku v roztržce s Ruskem podpořily. Moskva mluví o nepřátelském aktu. Bývalý velvyslanec v Rusku a v USA Petr Kolář v pořadu Interview ČT24 promlouval, jak máme teď k Rusku přistupovat; česká reakce podle něj není dostatečná. Opřel se do pověřeného ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka (ČSSD), který, podle Koláře, svou „kamufláží“ na Rusy sprostě ohrožoval naše spojence.

Skupinu ruských diplomatů česká kontrarozvědka označila jako členy ruských tajných služeb, kteří se podíleli na explozích v muničním areálu ve Vrběticích. K nim došlo v říjnu a v prosinci roku 2014. Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé.

Kolář si nemyslí, že by Česko vyhoštěním osmnácti ruských diplomatu promarnilo zpočátku šanci být ve své reakci razantnější. „Byl jsem mile překvapen, že tato vláda postupovala poměrně razantně. Osmnáct diplomatů, to není málo,“ řekl úvodem.

Na razantnější kroky proti Rusku by však dle něho mělo dojít nyní. „Pokud je věc označována jako akt státního terorismu, je namístě uvažovat o dalším ještě razantnějším postupu. Rusko nereagovalo recipročně, vypovědělo nám o dva naše pracovníky ambasády více. Přehráli balón na naše hřiště a já bych smečoval a udělal to, o co si řekli,“ doplnil.

Rusko by podle něj mělo mít nyní na ambasádě v Praze stejný počet pracovníků, jako zůstal počet našich pracovníků na české ambasádě v Moskvě, což znamená vyhostit přes 100 ruských diplomatů. „Česku se nabízí příležitost vyrovnat disproporci v personálním zastoupení. Ať na ruské ambasádě zůstane také pět diplomatů,“ uvedl, že Ruskem nyní bylo české velvyslanectví dokonale paralyzováno.

Česko by, podle Koláře, mělo také požadovat po Moskvě náhradu za vzniklé škody. „Rusko provedlo radikální krok, zaútočilo na naši suverenitu, na naše lidi, zemřeli dva nevinní občané, otcové od rodin. Celková škoda je kolem miliardy. Měli bychom požadovat náhradu, aby uhradili škodu, kterou zde způsobili a aby odškodnili rodiny mrtvých,“ pokračoval bývalý velvyslanec v Rusku.

Navrhnout tyto kroky by měl vládě ministr zahraničí. „Ať už to bude dnes Jan Hamáček nebo zítra pan Kulhánek. Vláda by to měla přijmout,“ podotkl Kolář. Zmínil v této věci i roli prezidenta Miloše Zemana: „Prezident má také své slovo v zahraniční politice,“ podotkl.

V průběhu rozhovoru vystoupil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a oznámil, že vláda schválila usnesení, v němž vyřadila z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany ruskou společnost Rosatom. Tedy nepřišla s razantními kroky, jak Kolář očekával.

Následně se Kolář pozastavil u Hamáčkovy avizované cesty do Moskvy, která je dnes interpretována jako „kamufláž“. „Tato cesta do Moskvy měla prý něco zakrýt. Já si vždy říkám, co měla zakrýt, a proč? Obávám se, že pan Hamáček si to celé vymyslel,“ prohlásil Kolář.

„Musíme si vyjasnit, jakou roli, zde pan Hamáček sehrál,“ pokračoval Kolář. „Z mého pohledu se jednalo o ohrožení bezpečnosti státu. Do ‚zpravodajské hry‘ navíc zatáhli našeho spojence, slovenského politika, kterým je Andrej Danko. Skutečně jsme si dovolili takovou sprosťárnu, že jsme zatáhli Slovensko do naší hry, kterou Hamáček teď objasňuje?“ položil Kolář otázku.

Zarážející pro něj je i Hamáčkovo vysvětlení, že tuto „fintu“ vymyslel proto, aby mohl do Prahy povolat českého velvyslance z Moskvy Víta Pivoňku. „Velvyslanec nemusí uvádět ruské straně důvody, proč do Česka jede. Kdykoli může jet domů na poradu,“ řekl. A že jediné, co musí udělat, je napsat nótu na ministerstvo zahraničí hostitelské země. „Jde tedy buď o výraz nekompetence, nebo pan Hamáček lže,“ dodal někdejší velvyslanec v Rusku a v USA Petr Kolář.

