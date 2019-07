Je mi zle! Andrej Babiš se naštval, šlo i o jeho děti a vnoučata

Andrej Babiš (ANO) a jeho lidé sepsali tento týden již sté provolání k občanům. Zpravidla se v nich lze dočíst, s kým vším Babiš jednal, co všechno dokázal a co zařídil. V jednom ze svých hlášení mimo jiné vysvětloval, proč se postavil proti plánu dosáhnout energetických úspor už v roce 2050 a nikoli až v roce 2100, jak to stanoví Pařížská dohoda, kterou podepsalo i Česko. Babiš si trvá na tom, že jeho vláda současně chrání životní prostředí a současně pomáhá lidem a prý to dělá podle promyšleného plánu, naplňuje realistické záměry kabinetu.

„Věděli jste, že pouhé dvě uhelné elektrárny v Česku mají dohromady skoro stejnou produkci CO2 jako úplně všechna osobní auta, která jezdí na našich silnicích? Neuvěřitelné, že? Dvě elektrárny versus 5,5 milionu aut. Takže nám je jasné, kde máme rezervy. Richard Brabec a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček už založili expertní uhelnou komisi, která se ještě do konce léta poprvé sejde a začne řešit, kdy a za jakých podmínek v Česku skončí doba uhelná. Na druhé straně chceme udržet energetickou soběstačnost a bezpečnost a taky samozřejmě únosnou cenu energií pro všechny lidi. A tomu bude odpovídat plán na další odstavování uhelných bloků elektráren,“ napsal Babiš před časem.

Tento týden s konečnou platností potvrdil, že Česko postaví nový jaderný blok, a to v Dukovanech. Vláda tak rozhodla proto, abychom si v budoucnu zachovali energetickou nezávislost. Prý to zaplatí ČEZ.

Pár slov Babiš přidal i k tématu exekucí. Se svou vládou se prý snaží bojovat proti dětským exekucím, dětem by chtěl ulehčit život. A pokud jde o spravedlnost, Babišovi přišla na mysl ještě jedna věc, která ho pořádně rozzlobila.

„Ještě chvilku chci zůstat u tématu spravedlnosti. Tenhle týden jsem si přečetl v Blesku něco, z čeho se mi udělalo vyloženě zle. Byly tam fotky a příběh malé Lucinky, kterou při bobování potrhala v obličeji tibetská doga. Tu měl údajně majitel vypustit z pozemku, aby se vyvenčila. Lucinka si fenu pohladila po hlavě a zádech a v tu chvíli na ni doga zaútočila. Po dvou letech soud řekl, že se jedná jenom o přestupek. Když se podívám na fotky, představím si to fyzické i psychické utrpení. Nejen Lucinky, ale i rodičů. Rozhodnutí soudu je přece už jen z laického pohledu NEUVĚŘITELNÉ!“ napsal předseda vlády velkými písmeny.

„Rodiče se nesmyslné prohry u soudu nezalekli a bojují za spravedlnost pro Lucinku dál. Před rokem podali ústavní stížnost. Doufám, že Ústavní soud o ní rozhodne co nejdřív, protože to musí být pro rodinu opravdu těžké. Chci si o tomhle případu promluvit s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a znát její právní názor. Já jsem taky otec a mám i malé vnučky a je hrozné si něco takového jen představit. No nic, nebudu to rozepisovat. Lucinka a celá rodina mají můj velký obdiv a držím jim strašně palce,“ pokračoval.

