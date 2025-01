Jednotky NATO na Ukrajině? Němci, Francouzi a Britové mají plán

25.01.2025 7:01 | Monitoring

Vyslání mírových jednotek na Ukrajinu zvažují Německo, Velká Británie a také Francie. Reagují tak na myšlenku nastupujícího prezidenta USA Donalda Trumpa, podle níž by na Ukrajině mohla vzniknout nárazníková zóna, která by oddělila znepřátelené strany. Stát by se to ovšem mělo až ve chvíli, kdy zavládne klid zbraní.