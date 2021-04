Jednou týdně na test. Hamáček plánuje, jak otevřít hospody

Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti, a to za podmínek pravidelného testování. Dojde také k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby. Testování by mohlo být výhledově jednou z podmínek pro otevření restauračních zařízení, sdělil pro iDNES.cz vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který obhajuje post šéfa ČSSD. „Jednou týdně by člověk zašel na PCR test a potom měl na týden v uvozovkách pokoj,“ uvedl.

Až se jednou otevřou i restaurace, mohli by podle návrhu nové tabulky PES lidé jít do hospody na pivo s testem. „Předpokládám, že když to Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, tak současně bude schopno zajistit potřebné kapacity,“ věří Hamáček.

Podle Hamáčka jde o postup, který uvedla do praxe již celá řada států světa. „Izrael, který je nám dáván za vzor, to má takto nastaveno,“ dal za příklad.

„Samozřejmě pokud máme bezpečně otevírat, tak jsou dvě možnosti. Buď to otvírání zbrzdit do doby, než to bude úplně bezpečné, do doby, než bude proočkovaná drtivá většina populace, nebo v rámci otvírání použít fakt, že celá řada lidí bude vakcinovaná, a ti, kteří nebudou očkovaní, budou otestovaní,“ doplnil ministr.

K návštěvě resturace či hospody by pro neočkované postačil jeden PCR test v rozmezí jednoho týdne. „Pokud vím, platnost PCR testů je kolem týdne, de facto to znamená, že jednou týdně by člověk zašel na PCR test a potom měl na týden, v uvozovkách, pokoj,“ dodal Hamáček.

PCR testy by se mohly dostat na cenu srovnatelnou s antigenními. „PCR testy teď fungují spíše jako konfirmační a musí se dělat po jednom. Pokud by byly nasazeny i na tento účel pro plošné testování, dá se využít takzvaného poolingu, tedy test může probíhat najednou na deseti a více vzorcích, a pak se ta cena velmi snižuje,“ uvedl, že pak by cena za jeden vzorek mohla vyjít na 150 korun.

Zatím nevyloučil ani to, že by se k posezení na zahrádce mohly využít antigenní testy. Záležet bude na tom, jak to nastaví Ministerstvo zdravotnictví.

Lidé však musí počítat s tím, že se kvůli testování budou v hospodách tvořit fronty. „Je to cena za otevření těch restaurací,“ uvedl Hamáček.

Závěrem vyvrátil spekulace o násilném očkování Sputnikem. „Pravděpodobnost dovozu Sputniku V se zvýšila hlavně tím, že probíhá proces schvalování Evropskou lékovou agenturou,“ odmítl, že by se tak stalo díky odvolání Jana Blatného z čela resortu zdravotnictví.

„Tady nikdo nikoho neschválenou vakcínou očkovat nebude. Ta vakcína bez souhlasu EMA nemůže být zařazena do systému očkování. Za mě je to bouře ve sklenici vody. Vnímám názor pana premiéra, který několikrát řekl, že Sputnikem se do doby schválení Evropskou lékovou agenturou očkovat nebude,“ dodal závěrem Hamáček.

