Jenom stojí a čučí! Prezident Zeman drsně zametl s těmi, kteří mu chodí na náměstí s červenými kartami

Prezident republiky Miloš Zeman zavítal při své cestě Krajem Vysočina do Humpolce. V kraji bude na návštěvě až do čtvrtka, následovat bude krátká dovolená v jeho oblíbeném Novém Veselí.

„Můj projev nebude trvat déle než 3,5 hodiny. Přijel jsem sem ze dvou důvodů. Jednak, abych vám poděkoval za hlasy, které jsem dostal v druhém kole prezidentské volby. Druhý důvod? Jsem tady proto, abych slyšel vaše názory a abych odpověděl na vaše otázky,“ sdělil Zeman úvodem. „Jmenuji se Hliník a pouze při výjezdech mimo Humpolec používám krycí jméno Miloš Zeman,“ zavtipkoval Zeman.

„Českou spořitelnu jsme neprodali za korunu, ale za 20 miliard korun. Můžete samozřejmě kritizovat, že to bylo málo,“ poznamenal Zeman k první otázce ohledně prodeje České spořitelny. „Nejhorším problémem státem vlastněných bank byl velký podíl klasifikovaných, tzn. nesplatitelných úvěrů,“ poznamenal Zeman s tím, že existovaly tzv. politické úvěry.

Prezident přiznal protestujícím právo na demonstrace, vláda se ale podle něho v demokratické svobodné společnosti mění demokratickými svobodnými volbami, nikoli demonstracemi. Odvolat premiéra lze podle prezidenta jen vyslovením nedůvěry v Poslanecké sněmovně. „Podle počtu hlasů to na to zatím nevypadá. Anebo musí být poražen ve volbách, což se také nezdá býti pravděpodobné,“ řekl Zeman. Poslední volby do Poslanecké sněmovny se konaly na podzim roku 2017, Babišovo hnutí ANO v nich získalo 29,64 procenta hlasů a s velkým náskokem zvítězilo.

Veřejnost proti Andreji Babišovi protestuje od dubna. Lidé premiérovi vytýkají jeho trestní stíhání v takzvané kauze Čapí hnízdo. Poslední demonstrace proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, kterou uspořádala iniciativa Milion chvilek pro demokracii, se v neděli na pražské Letné zúčastnilo 283.000 lidí.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Organizátory demonstrací na Hrad Zeman k diskusi zvát nechce. „Tito lidé nejsou nikým voleni,“ zdůraznil Zeman. Na Hrad si dle svých slov zve jen politiky, kteří museli projít ohněm voleb. „Demonstrace, které požadují demisi vlády, považuji za neznalost Ústavy,“ dodal.

O demonstrantech proti němu, kdy chodívali na jeho setkání s červenými kartami, pak řekl následující. „Tito lidé nemají odvahu ani schopnost se na něco zeptat. Když lidé jenom stojí a čučí, je to na demokratickou diskusi trochu málo,“ poznamenal a lidi na humpoleckém náměstí vyzval, aby měli čitelný a nevybledlý transparent. Podle svých slov jej nemohl na tu dálku přečíst.

Závěrem si prezident Miloš Zeman odnesl propisku poté, co se podepsal do pamětní knihy města. „Chtělo by se říct, tužku vám vracím, ale já ji nevracím, nechám si ji,“ poznamenal za potlesku přítomných Zeman.

Zeman je na páté oficiální návštěvě kraje. Před představiteli kraje znovu podpořil dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. „Tato elektrárna se už dvakrát zaplatila, což se málo ví,“ řekl Zeman. Za silného spojence v prosazování dostavby označil současného ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO).

V dalších dnech prezident navštíví Třebíčsko a Žďársko. Oficiální návštěvu ukončí 27. června v Bystřici nad Pernštejnem. V kraji pak stráví několik dní dovolené v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost.

