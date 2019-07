Jestli padne vláda, nebude to vina ČSSD. Valachová se rozohnila u Tvarůžkové

Lánská schůzka premiéra, předsedy ČSSD a prezidenta se odehrává dnes v úterý večer, vstupuje do ní také summit Evropské unie, kvůi kterému se pokoušel premiér schůzku odložit. Jestli může přinést odpověď na zásadní otázku, zda současná vláda vydrží pohromadě, a o jakém stavu koalice poslední vývoj vypovídá, se tentokrát ptala moderátorka Zuzana Tvarůžková v pořadu Interview na ČT24 místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřiny Valachové.

V úvodu rozhovoru Kateřina Valachová promluvila o tom, v jaké pozici na schůzku prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli výměně ministra kultury sociální demokraté míří. „Očekáváme od předsedy vlády, že dokáže prosadit dodržování ústavy a také koaliční smlouvy,“ sdělila Valachová.

„Míříme tam jako koaliční partner, který vážně zvažuje odchod z vlády,“ pohrozila. „ČSSD v minulých měsících ukázala veřejnosti, že nelpí na osobním prospěchu pro sociální demokracii, ale že jí záleží na stabilitě země,“ doplnila Valachová, podle které má však vše své hranice. „Rozhodně je odchod z vlády na stole,“ zopakovala.

Scénář, že by z vlády odešli, prý ČSSD v den hlasování o nedůvěře neměla. „Těžko lze po svolání schůze o nedůvěře vládě pod taktovkou pana Kalouska a Občanské demokratické strany si myslet, že ČSSD bude chtít být v tomto spolku,“ poznamenala Valachová. Starostové a Piráti jsou prý naopak strany, se kterými sociální demokraté nacházejí shodu v řadě témat.

Moderátorce Tvarůžkové odpověď však nestačila a zajímala se, zda by tak učinili, i kdyby to pod taktovkou Miroslava Kalouska (TOP 09) nebylo. „Tak to ale nebylo, tak nemá smysl spekulovat,“ zdůraznila Valachová jasně moderátorce. „Zajímá mě...,“ začala se dál ptát moderátorka, načež ji Valachová okamžitě utla a zopakovala, že „tak se nestalo“.

Zásadním se pro sociální demokracii také stalo neodvolání ministra kultury Antonína Staňka prezidentem. „Výměnu ministra kultury považujeme stále za správnou,“ promluvila Valachová za ČSSD. „Je to naše rozhodnutí! Máme jasnou představu o tom, jak má směřovat kulturní politika a jaké úkoly má ministr plnit,“ podotkla s tím, že mají jiného kandidáta a jako suverénní strana trvají na dodržování ústavy, a předseda vlády má tak zajistit, aby k výměně ministra došlo.

„Staněk se dostal do situace, když zcela zjevně ti aktéři, kteří jsou důležití pro spolusměřování kultury v této zemi, mu vyjadřovali nedůvěru. Chceme zde mít silného hráče, který má podporu sociální demokracie, a to je Michal Šmarda,“ vyjádřila se k tomu, v čem je současný ministr kultury pro ČSSD nedostačující.

Prezident však se Staňkovým odvoláním nesouhlasí, kvůli auditům, které zavedl na Ministerstvu kultury. „Nepočítali jsme s tím, že takové téma může takto zásadně rozdělit vládu,“ kroutila hlavou Valachová.

„Chtěla bych vám i divákům sdělit, že z naší strany tu vůbec nejde o audity a o to, že bychom chtěli zpochybňovat práci Staňka, kterou v resortu odvedl. Nehrozí, že by nový ministr tyto audity zahladil,“ přislíbila a zmínila, že to není o osobních personách, ale o stabilitě v oblasti kultury. „My jsme ta síla a strana, která má o tom rozhodovat,“ připomínala Valachová dál.

Původně předseda ČSSD chtěl, aby řešení přišlo do neděle, tak se ale nestalo. Není z toho patrné, že ČSSD má přece jen trochu menší sílu, ačkoli je členem vlády? „To tak není. Jsem spokojená s tím, že byť je v návrhu řešení prodlení 48 hodin, tak se řešení hledá, prezident přerušil svou dovolenou a předseda vlády toto jednání zajistil,“ uvedla spokojeně Valachová.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pevně věřím, že ústavní aktéři nebudou dělat z ústavy bonboniéru, ze které si vyberou tu a tamten bonbon, a pravidla budou platit pro všechny,“ řekla s tím, že to je odpovědnost i premiéra Babiše.

Rýpla si do faktu, že Babiš byl v minulých měsících mimořádně úspěšný ve výměně více ministrů. „Nevidím důvod, proč není schopen zajistit výměnu Staňka,“ divila se Valachová. „Premiér uváděl, že se jedná o problém ČSSD, to je směšné. Tak to není,“ připomněla Valachová, podle které Babiš alespoň v tuto chvíli jedná už v souladu s ústavou.

Je však dostatečně silnou protiváhou Zemanovi a Babišovi předseda ČSSD Hamáček? Podle Valachové ano, jelikož dokázal formulovat návrh za sociální demokracii a získal pro to podporu. „Za ním stojí celá sociální demokracie, celý poslanecký klub a celé vedení strany,“ vysvětlila moderátorce, že dostatečnou protiváhou prezidentovi i předsedovi vlády Hamáček rozhodně je, jelikož je dokázal přimět jednat podle ústavy.

Zamyslela se také nad tím, dokdy má současná koalice ještě smysl, když vidíme, na čem je schopna se téměř rozdělit. „Situace mě netěší, byla bych ráda, kdyby se krizi podařilo zažehnat. Vše má své meze,“ řekla a zmínila rozpory v rozpočtu, odmítla však, že by rozpory ministryně financí a ministryně práce byly v osobní rovině. „Hnutí ANO by nám mělo více naslouchat, jinak to může být fatální,“ uzavřela téma Valachová.

Psali jsme: Schůzka Zemana, Babiše a Hamáčka v Lánech je odložena o tři hodiny 8,3 miliardy pro Kalouskova kamaráda? Soukup to rozjel, poslanec TOP 09 v tom prý má prsty. A zaplatí to občané Vladimír Pelc: Jsme na hraně ústavní krize? Moderátor Českého rozhlasu porušil kodex. Honzejk v pořadu zesměšňoval ministra Staňka a moderátor nijak nezareagoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab