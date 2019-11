Jiří Čunek v Rozhlasu: Opozice pořádá hon na Babiše. K tomu já se nepřidal. Naopak, já říkám...

Kdo by měl nahradit Marka Výborného v čele KDU-ČSL? „Výrazná osobnost, která dokáže mírně zvrátit tu situaci, kdy lidovci jsou kolem pěti procent,“ poznamenal Čunek s tím, že ve straně takových osobností je dost, ale někteří o sobě nedávají vědět, nehrnou se na ta viditelná místa. „Ta volba je dost rychlá, čímž se zužuje počet lidí, kteří se mohou přihlásit,“ poznamenal k lednovému termínu volby Čunek. Podle jeho slov by sjezd měl být vždycky až za několik měsíců.

„Určitě by to nebylo řešení zásadně špatné,“ řekl pak Čunek k případnému návratu lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka. A co sám Čunek, bude kandidovat?

„Tak já jsem si s vámi a s médii trochu pohrával minule, kdy jsem říkal, že se mohu rozhodnout kdykoliv, ale ono to je tak, že já bych kandidoval jenom tehdy, když bych cítil, že kolegové a strana jsou mentálně nastavení na to, že jsem člověk, který se na věci dívá z větší výšky,“ sdělil Čunek, že právě na toto strana příliš naladěná není.

Své pak řekl i k nadcházejícím volbám. „Osobně se nesoustředím na to, kdy budou volby, ale soustředím se na to, co je potřeba udělat. Ale taky to tak vždycky nebylo. Volby jsou ve své podstatě vlastně legrace. Jde až o to, když ti, kteří vyhrají, převezmou odpovědnost a tu musejí ukázat ve své práci,“ dodal Čunek.

Opozice pak podle jeho slov posiluje Andreje Babiše (ANO) tím, že na něj pořádá hon, místo aby prezentovala vlastní návrhy, jak dělat věci lépe. „K tomuto já jsem se nepřidal. Naopak jsem říkal, že Andrej Babiš není démon, vyhrál volby, máme to respektovat a nastavit podmínky, za jakých bychom s ním byli ochotni spolupracovat. To jsme neudělali,“ sdělil Čunek.

V nadcházejících volbách by měla KDU-ČSL podle jeho slov kandidovat sama. „Nedovedu si představit, že TOP 09, jež je významně liberálnější než my, tak že společně půjdeme do voleb a pak se budeme překvapovat, že nebudeme společně vykonávat reálnou politiku,“ uzavřel.

