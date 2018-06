Jiří Pospíšil chce nový registr. Bude evidovat lidi, kteří týrají zvířata

29.06.2018 19:15

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je pro to, aby vznikl registr tyranů zvířat. Uvedl to v odpovědích čtenářům serveru Tyden.cz, kteří se jej na to ptali v on-line rozhovoru.