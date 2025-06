Bum, na Fialu se Stanjurou míří trestní oznámení

Jindřich Rajchl dnes na tiskové konferenci uvedl, že strana PRO chystá právní kroky proti vládním politikům, protože podle jejich rozboru došlo jednoznačně k trestné činnosti praní špinavých peněz.

„Po hříchu se k této kauze vyjadřuje kde kdo z řad politiků. Ale zřídka se k tomu vyjadřují právníci. Zatím jsme slyšeli pouze několik neutrálních vyjádření, že by se mohlo jednat o trestnou činnost, ale seriózní rozbor právních kroků a toho, co se ve skutečnosti stalo, zatím postrádám. My dnes tady máme celou sestavu právníků, velká část vedení strany jsou advokáti a troufnu si říct, že této věci rozumí mnohem lépe, než celá řada lidí,“ řekl Rajchl.

PRO si chce posvítit zejména na premiéra Fialu a ministra financí Stanjuru. „S ohledem na to, že už podle dostupných informací probíhá vyšetřování NCOZ ohledně role ministra spravedlnosti Pavla Blažka, my se zaměříme na roli ministra financí Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy. Tito dva členové vlády se zcela jednoznačně snaží alibisticky hodit vše na hlavu Pavla Blažka a zbavit se vlastní zodpovědnosti a bagatelizovat svoji roli v celé věci,“ uvedl Rajchl.

„Proto oznamujeme, že strana PRO podala trestní oznámení na Petra Fialu a Zbyňka Stanjuru kvůli podezření ze spáchání trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a také trestný čin nepřekažení trestného činu, což je paragraf, který ještě v té diskusi nezazněl,“ oznámil předseda PRO.

V celé věci jde podle něj bezesporu o praní špinavých peněz, přičemž hlavní roli v tom hraje český stát. „Je až šílené si to připustit, ale je tomu tak. O praní špinavých peněz zde nemůže být sporu a v této zemi asi není jediný právník, který by to popřel. Česká republika díky vládě Petra Fialy získala světový unikát. Česká vláda se dostala dále než ta kolumbijská v éře Pabla Escobara, zatímco tehdy si kartely kupovaly soudce, tady došlo ke koupi celého Ministerstva spravedlnosti a možná velké části české vlády,“ přirovnal Rajchl s tím, že jde o ponížení České republiky.

Rajchl nadále detailně vysvětlil, proč podle jeho právního úsudku Fiala i Stanjura mohli spáchat trestné činy. „Podle trestního zákoníku se legalizací výnosů z trestné činnosti rozumí jednání, kdy dotyčná osoba na sebe či na jiné převede peníze, které pocházely z trestné činnosti. A jelikož šlo o bitcoiny z darknetového tržiště Nucleus, je jasné, že šlo o peníze z trestné činnosti a v podle zákona nezáleží na tom, jak o tom rozhodl soud,“ vysvětloval.

„O druhém trestném činu se zatím nehovořilo ve veřejném prostoru, což nechápu. Jde o trestný čin nepřekažení trestného činu. Podle zákona každý, kdo se dozví o páchání trestné činnosti nebo ji připravuje, musí věc oznámit orgánům činným v trestním řízení. Takže v momentě, kdy se Petr Fiala a Zbyněk Stanjura o té akci dozvěděli, měli vše nahlásit. Výmluvy, že to Fiala považoval za historiku, jsou absolutním alibismem, který nemůže v právním hodnocení obstát,“ dodal Rajchl.