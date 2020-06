Joe Biden má nízké IQ, napsal Trump. Rusko? Nad tímto info se naštval

reklama

Trump se na sociální síti Twitter do Bidena pustil v komentáři, kde o svém protikandidátovi referuje jakožto o spáči a píše o něm, že má nízkou úroveň inteligence.



„Vaše tichá většina je živá a dobrá! Volby vyhrajeme s přehledem. Nikdo nechce ve vedení země osobu s nízkou inteligencí a spící Joe (Biden) zcela určitě osoba s nízkým IQ je,“ napsal Trump.

THE VAST SILENT MAJORITY IS ALIVE AND WELL!!! We will win this Election big. Nobody wants a Low IQ person in charge of our Country, and Sleepy Joe is definitely a Low IQ person! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Později též sdílel video, kde k němu Biden promlouvá. Biden na něm se spací čepičkou říká: „Pane prezidente, probuďte se, musí se toho mnoho udělat.

Za lživou označil zprávu deníku The New York Times (NYT), jež tvrdila, že měl mít zpravodajské informace o tom, že ruská rozvědka platí povstalcům spojeným s hnutím Tálibán za zabití vojáků Spojených států a dalších koaličních sil v Afghánistánu. „Nikdo mě, viceprezidenta (Mikea) Pence ani personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse neinformoval o takzvaných útocích Rusů na naše jednotky v Afghánistánu, jak o tom podle ‚anonymního zdroje‘ informoval lživý The New York Times,“ napsal.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Podle deníku jednotka ruské vojenské tajné služby loni skrytě nabídla odměny za úspěšné útoky proti koaličním silám. Podle zdrojů deníku se předpokládá, že islámští bojovníci nebo ozbrojené zločinecké skupiny, které na ně mají těsné vazby, získali za odměnu peníze.

Ohradil se i proti ničení památníků, rabování a anarchii. „Žháři, anarchisté, plenitelé a štváči už byli do velké míry zastaveni. Dělám, co je nutné pro zajištění bezpečnosti našich obcí – a tito lidé budou předáni spravedlnosti!“ zveřejnil. Rovněž si pochvaloval, že vandalismu ubylo hned poté, co pachatelům hrozí desetileté odnětí svobody.

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Aby dohlédl na pořádek, rozhodl se místo plánovaného víkendového pobytu zůstat v americkém hlavním městě. Psali jsme: Matematika je rasistická, padlo v USA Zdeněk Zbořil poučil komentátora ČT ohledně Ruska. S tím zbrojením je to trochu jinak Donald Trump bouchl do stolu: A dost! Zatkněte každého, kdo poškodí sochu. A do vězení! Cože? Černoch podporuje Trumpa? Dusné VIDEO z USA

