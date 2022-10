Jsme ve válce? Už jsem pochopil. Ve válce s vámi, pane Fialo! Koudelka zasadil ránu vládě

Na Zelném trhu v Brně promluvil v sobotu 28. října k odpůrcům vlády Petra Fialy (ODS) také ústavní právník Zdeněk Koudelka. „Premiér Fiala na jaře říkal, že jsme ve válce. Nesouhlasil jsem, neboť jsme válku nikomu nevyhlásili a parlament o válečném stavu ani nehlasoval. Avšak pochopil jsem, jak to Fiala myslel. On totiž vede válku s vlastními občany, on ji vede s námi. Tak my jsme s vámi, pane Fialo, také ve válce,“ řekl mimo jiné Koudelka. Demonstraci svolalo Hnutí PES pod hesly STOP zdražování, STOP válce! A STOP vládě! Podpořily ji další strany a hnutí.

reklama

„Co chceme? Chceme jen žít své normální životy, aniž by nás ti, kteří nás chtějí ovládat, aniž by nám ničili naši cestu za štěstím. Na nás se žene nyní mnoho zel. Jedno z nich je inflace, tedy zdražování. Vláda ničí důvěru lidí v tento stát a v jeho měnu. Vláda popřela staré tradice o tom, že se vyplácí šetřit. Dnes už neplatí to, co platilo vždycky. Filozofie starých dobrých hospodářů, že dobrá hospodyně pro pírko přes plot skočí. Když si dnes my šetříme na důchod, na studia, na bydlení, tak kvůli vládní politice drahoty se to našetřené rozplyne jako nic. My nemůžeme být ti, kteří jsou vládou neustále okrádáni a kteří jsou vlastně připravováni o důvěru v tuto měnu, v tento stát. Vláda roztočila inflaci svým vlastním dluhem. Místo abychom kupovali nejlevnější plyn a energii, tak jsme přistoupili na to, že jsme vydírání Německem a systémem jeho lipské burzy. Jak je možné, že když se u nás elektřina vyrobí za desetihaléře, tak se prodává lidem o tisíce procent dráž? To je nebetyčná zlodějna,“ rozhorlil se Koudelka.

„Jestliže si Německo kvůli hloupé politice ‚zeleného údělu‘ vypnulo samo své atomové elektrárny a uhelné elektrárny, je to jeho blbost. Ale my nemáme povinnost tuto jeho blbost platit,“ dodal Koudelka.

„Evropská komise klimaticky zblbla. Nejenže nám chce nutit drahá elektroauta místo levnějších a spolehlivějších spalovacích motorů. Ale chce zdražit i bydlení požadavkem nulových emisí na nové domy. Chce nám zakázat domácí krby a kamna, tedy to, co si mnoho našich občanů nyní zřizuje pro to, aby vůbec nějaké teplo za rozumné ceny měli. Evropská komise chce kecat i do toho, co jíme,“ sdělil Koudelka.

„To jsou ti minulí Stalinové, Hitlerové a Pol Potové, kteří dnes straší úplným koncem světa kvůli klimatu. Když i žák na základní škole ví, že se vždy střídaly doby ledové a meziledové a lidstvo přežilo, že se jim přizpůsobilo, ne, že by chtělo poroučet větru, dešti. Evropská komise a lidé kolem ní vyvolávají strach jako v případě covidu. Aby se jim lépe kradlo. Už se u nás vyhodily zbytečné covidové vakcíny za 14 miliard korun. V Evropské unii je to za dva biliony korun. Obrovský tunel na státní peníze, za který by měla nést odpovědnost, tedy sedět, předsedkyně Evropské komise von der Leyenová,“ – řekl.

A dav začal skandovat: „Lejno! Lejno! Lejno!“

Psali jsme: „Už to začíná. Vláda se drolí. Nepřestávejte!“ Okamura rozbouřil náměstí v Brně

„Sprostá vláda. Statisíce lidí označí za ruské trolly, šmejdy...“ Majerová v ráži. Dav zuřil

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 25196 lidí

„Vláda nás nazývá agenty. Ale není agentem ten, kdo nám vnucuje šílený ‚zelený úděl‘ a placení nesmyslných cen elektřiny z lipské burzy? Není agentem ten, kdo chce oslabit výrobu elektřiny a tepla z našeho uhlí? Není cizím agentem ten, kdo nás nutí vzdát se našich spalovacích motorů a našich jídel z prasat a krav? Copak vláda nevidí, jaké zlo páchá, když neřeší inflaci a patolízá Evropské komisi tam, kde to pro náš průmysl a zemědělství je smrtící? Premiér Fiala na jaře říkal, že jsme ve válce. Nesouhlasil jsem, neboť jsme válku nikomu nevyhlásili a parlament o válečném stavu ani nehlasoval. Avšak pochopil jsem, jak to Fiala myslel. On totiž vede válku s vlastními občany – on ji vede s námi. Tak my jsme s vámi, pane Fialo, také ve válce,“ zakončil Koudelka.

A dav spolu s ním vůči vládě skandovaně žádal – „Demisi! Demisi!“

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Malé české „MeToo“ před soudem Brno: Změnit aktuální územní plán bude možné podáním zjednodušené žádosti Policie ČR: Zimní období už klepe na dveře ŽIVĚ: Protivládní demonstrace na Václavském náměstí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.