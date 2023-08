Jsou rádi, bylo málo lidí. Hejtman o firmách a uprchlících z Ukrajiny

reklama

Hejtman Půta úvodem popsal kroky, které činí po tragické události, která se stala před pár dny, kdy zaměstnanec krajského úřadu ukončil život skokem pod vlak a čin spojil s prací. „Jako samospráva jsme požádali ředitele krajského řadu, aby prověřil všechny věci, které jsou popsány v dopise na rozloučenou. Věnuje se tomu náš vnitřní audit. Příští týden má probíhat anonymní šetření tak, aby se úředníci nebáli vypovídat,“ uvedl pro XTV s tím, že požádal inspektorát práce, aby provedl nezávislou kontrolu dodržování zákoníku práce především z pohledu přesčasových hodin.

Sám připouští, že přesčasy jsou ve samosprávách běžnou věcí, zdůrazňuje však, že tomu tak je u lidí, kteří mají svou práci rádi a dělají s nasazením. „Je úplně běžné, že vám starostové, vedoucí úřadu, tajemníci nebo vedoucí odboru pracují nejen běžných osm hodin, ale i po večerech a víkendech na akcích, které jsou důležité. Samozřejmě, pokud to má někdo jako zaměstnanec, tak tam jsou limity nastavené pevně. Z předběžných čísel vím, že s panem Šepsem jeho nařízený řešil jeho opakované setrvávání na pracovišti jaksi mimo běžný provoz úřadu,“ podotkl, že bude chtít nastavit určitý mechanismus, kde bude svítit červená kontrolka.

Začátkem letošního léta se Půta nechal slyšet, že financování krajů je neudržitelné, podle svých slov tím neměl na mysli, že by krajům měly peníze dojít, ale to, že rozdělování daní mezi kraje se naposledy pevně nastavilo v roce 2004. „Kraje mají v zákoně o rozpočtovém určení daní svá pevně stanovená procenta, ale za posledních téměř 20 let se v různých regionech mnohé změnilo, třeba počet obyvatel ve středních Čechách se zvýšil o čtyři sta tisíc. A nepromítlo se to do toho, jak se mezi jednotlivé kraje daňové příjmy dělí. To považuji za neudržitelné a pevně věřím, že v rámci konsolidačního balíčku najde vláda dostatek odvahy změnit i toto nastavení. Spravedlnost spočívá především v tom, že budou jasná kritéria,“ uvádí hejtman Libereckého kraje.

Konsolidační balíček zasáhne do rozpočtu krajů: „Ten návrh Ministerstva financí znamená, že tam, kde se navýší daně, tak nám se zmenší procento sdílených daní. Podle slov pana ministra financí Stanjury bychom měli být na nule, co se týká peněz, tedy ve smyslu, že nebudeme mít ani víc, ani méně v příjmech. Věřím, že na Ministerstvu financí mají ty predikce nejpřesnější,“ dodává Půta.

Sám má ke konsolidačnímu balíčku jisté výhrady: „Jsou tam určitě věci, u kterých má asi každý nějaké pochybnosti. Když se bavíme o tom, že se to má dotknout všech skupin obyvatel a většiny firem, tak myslím, že třeba věci, jako jsou tiché víno a podobně, tomu příliš nepomáhají,“ podotýká hejtman.

Věnoval se také tomu, jak moc zasáhla Liberec ukrajinská uprchlická vlna: „Byli jsme mezi těmi kraji, kde bylo uprchlíků opravdu hodně. Myslím, že jsme to zvládli, když jde dnes člověk do firem, tak vám řeknou, že jsou vlastně rádi za to, že se většina uprchlíků zapojila do pracovního procesu. Protože naše ekonomika obecně trpí nedostatkem pracovních sil a Ukrajinci jsou nám blízko jak mentálně, tak kulturně. Když u nich používáme výraz uprchlíci, tak je potřeba říct, že jsou to trochu jiní uprchlíci, se kterými jsou ty problémy významně menší,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

