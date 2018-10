Juncker: Když přijmete sirotky, budeme se na vás dívat lépe

Reportér Le Mondu se předsedy Evropské komise ptal, zda nelituje schválení kvót na přerozdělování migrantů. Juncker pouze odpověděl, že kvóty v rámci EU přijali unijní ministři vnitra v září 2015. S tím související otázka byla, zda to nepodnítilo debatu mezi členy Unie, z nichž někteří, včetně Česka a Maďarska, byli proti. „Chybí nám společná definice solidarity. Navrhnul jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ odpověděl Jean-Claude Juncker.

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 72% Nelituji 28% hlasovalo: 1695 lidí

Reportér se dále tázal, zda si předseda Evropské komise myslí, že země Visegrádské čtyřky jeho návrh vyslyší. „Myslím, že to vážně zvažují,“ myslí si Juncker. Údajně by se jednalo o alespoň elementární projev solidarity a dle jeho názoru by to pomohlo i zemím V4, neboť by pro ně ostatní země v EU měly větší pochopení. „To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné.“

Fotogalerie: - Vlajka EU v plamenech

Jean-Claude Juncker již před měsícem hovořil o stavu Evropské unie. Už tehdy vyslovil lítost, že se členské země neshodly, jak solidární budou. Taktéž se předseda EK pochlubil, že počet uprchlíků dramaticky klesl – o 97 procent ve východním Středomoří a o 80 procent v západním – a prezentoval to jako úspěch svého týmu. „Evropské operace přispěly od roku 2015 k záchraně 690 000 lidí,“ dodal. „Silná, jednotná a sebevědomá Evropská unie je silou, se kterou je nutné počítat,“ oznámil také v projevu. Svět podle něj potřebuje, aby EU byla jednotná, a evropští občané to potřebují také. Evropa je podle něj „strážce míru“.

V tomto projevu také přednesl ambiciózní plán pomoci Africe. Kromě soukromých investic by podpora měla spočívat i v tom, že velké množství afrických studentů bude pozváno do Evropy na program Erasmus. Junckerovým ambiciózním plánem je, že by v roce 2027 takto dorazilo do Evropy 105 tisíc afrických studentů.

Článek PL o projevu Jeana-Clauda Junckera ZDE

Psali jsme: Bomba: Matteo Salvini unikl atentátu Payne (Svobodní): EU – to prý jsme my Markéta Šichtařová: A zatím u nás v českém Kocourkově… Prezident Kiska: Milá EU, jsi úžasná, ale...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas