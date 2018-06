KSČM rozhodne, zda bude tolerovat Babišovu druhou vládu

ANO také mělo zaručit, že příslušné návrhy projedná Sněmovna nejpozději půl roku před volbami.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou".

Strana není před sobotním rozhodováním jednotná, už od nízkého podzimního volebního výsledku se v ní diskutuje, zda podpora vlády s miliardářem Babišem nemůže preferencím před letošními komunálními volbami spíš uškodit. Předseda strany Vojtěch Filip vydal v úterý prohlášení, že kabinet a vztah KSČM k němu nebude až do dnešního rozhodnutí zhruba devadesátky členů ústředního výboru komentovat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tohle může potopit novou vládu. Čtěte jen u nás prohlášení části KSČM, které Babiše ani Filipa a Hamáčka nepotěší Hlas ze Slovenska: V Praze vládnou kolaboranti s komunisty a fašisty Pavel Rychetský v ČT odhalil své děsivé představy: Kdyby Ústavní soud rozhodl ve věci nejmenování Pocheho a politici to odmítli respektovat... Svá nejlepší politická léta mám ještě před sebou, pravil v rádiu Kalousek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp