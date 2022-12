Kalousek v ohrožení. Obrátil se na policii

reklama

CNN Prima News představila v neděli průzkum, podle něhož by hnutí ANO získalo 31 procent, pokud by v dohledné době proběhly volby do Sněmovny. Nejsilnější vládní strana ODS by získala 14 procent, SPD Tomia Okamury by získala takřka 12,5 procenta, Piráti takřka 9,5 procent a jako poslední by do Sněmovny proniklo hnutí STAN se ziskem takřka 6,5 procenta.

Další strany, TOP 09 a KDU-ČSL by už do Sněmovny nepronikly, protože jejich volební zisk činil maximálně 4,9 procenta. Komunisté a ČSSD by získali také jen 4 procenta a i nadále by zůstali mimo Sněmovnu.

Podle Miroslava Kalouska to dokazuje, že voliči vládní koalice jsou nespokojeni s tím, že neprobíhají reformy.

„Zdá se, že rozpočtový populismus a strach ze strukturálních reforem vládním stranám benefit nepřináší. Možná by mnozí voliči mnohem více ocenili rozpočtovou odpovědnost a důslednou deagrofertizaci. Máme ještě tři roky…,“ podotkl.

K vládě Petra Fialy (ODS) se Kalousek kriticky vyjadřuje již delší čas. Jak sám říká, je to proto, protože ji volil, je to i jeho vláda a on jako občan si přeje, aby činila to, k čemu se před volbami zavázala.

„Populistu nemůžete porazit populismem, vždycky slíbí víc, než kolik Vy můžete dát. Porazit ho můžete jenom odpovědnou politikou, kde lidem vysvětlíte, že je v jejich zájmu,“ rozvedl myšlenku.

Kriticky se stavěl i k válečné dani, jak ji prosadil stávající ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Nemůže to dopadnout dobře. Uzákonit novou daň bez připomínkového řízení, bez řádného legislativního procesu, jen pozměňujícím návrhem poslance, nelze udělat správně. Jako jediní v EU jsme se vydali vlastní ,českou cestou' a dopadne to jako vždycky,“ varoval Kalousek.

Do veřejného prostoru poslal ještě jeden vzkaz. Ukázal, že si nenechá všechno líbit. Vzkaz jednoho z občanů předal policii.

„Myslím, že máte pár posledních dnů než Vás okolí bude vídat na pouličních lampách. Útok na základy bytí jednotlivců se neodpouští, ani v tak servilní republice jako je ta naše,“ stálo v onom vzkazu určeném Kalouskovi.

Kalousek jasně zareagoval.

„Myslím, že tohle je nebezpečné vyhrožování a šíření nenávisti. Ne, že bych se bál, jsem zvyklý... Ale tenhle screenshot předávám Policii ČR a doporučuji každému postupovat stejně. Za svoji hloupost nikdo nemůže. Ale nenávistné vyhrožování bychom neměli tolerovat nikomu,“ napsal.

