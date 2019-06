Kdo ten audit vynesl? Na ministerstvu se rozjíždí vyšetřování, hrozí se i trestním stíháním

Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 14% Do předčasných voleb v tomto roce 1% Do roku 2021 3% Do roku 2025 64% I po roce 2025 18% hlasovalo: 15316 lidí

Podle náměstka ministra vnitra pro státní službu Postráneckého zákon o státní službě úřadům nyní ukládá konat.

„Předpokládám, že příslušné úřady a orgány se již danou věcí zabývají. Podle informací uveřejněných v médiích by mohlo jít případně i o trestný čin porušení listovního tajemství. Výsledek šetření by se měl promítnout i do následných opatření,“ řekl Postránecký Deníku N.

Vyšetřování by se mělo podle něj týkat ministerstev, kam zpráva Evropské komise mířila. U prvního auditu to byly resorty financí, pro místní rozvoj a zahraničí.

Od předávání prvního návrhu auditu Evropské komise, který pojmenoval střet zájmů Andreje Babiše, se úřady poučily. U druhého dokumentu nemá česká strana k dispozici elektronickou kopii. Z Bruselu se papíry dovezly a předaly fyzicky. Dle informací Deníku N to bylo na žádost Ministerstva zemědělství. Druhý audit tak poputuje do Prahy letadlem.

V pátek unikl do médií návrh prvního auditu Evropské komise, který popisoval střet zájmů premiéra Babiše. Úřady se podobný scénář nyní snaží eliminovat.

Sám Babiš doručení auditu českým úřadům kritizoval. „Celý postup byl velice nestandardní. Bylo to velice nestandardně doručeno na naše zastoupení v Bruselu. Přišlo to bez průvodního dopisu, není to podepsaný audit, nejsou tam žádné lhůty k vyjádření,“ řekl a dal najevo svou nelibost, že se audit dostal do médií.

Vicepremiér Jan Hamáček poté ovšem potvrdil, že předběžný návrh auditu Evropské komise není falzifikát. Vyvrátil tak slova premiéra Andreje Babiše, jenž dokument označil za pochybný.

„Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda!“ napsal v reakci Andrej Babiš. Podle něj do ČR dorazil předběžný návrh a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou.

„Obecně jsem byl informován, že návrh auditní zprávy dorazil do ČR. Rovněž jsem byl informován, že se jedná o návrh předběžný, a do uzavření procesu je tedy zpráva považována za důvěrnou,“ informoval též Babiš o důvěryhodnosti zprávy na svém Twitteru.

Obecně jsem byl informován, že návrh auditní zprávy dorazil do ČR. Rovněž jsem byl informován, že se jedná o návrh předběžný a do uzavření procesu je tedy zpráva považována za důvěrnou. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 31, 2019

Ministryně financí Alena Schillerová zase v úterý v Poslanecké sněmovně připomněla, že audit Evropské komise bude dokončen až po připomínkách českých úřadů. Interpretovat jeho předběžnou verzi podle Schillerové není v zájmu České republiky.

Zveřejnění auditu žádali i zástupci stran ODS, Pirátů, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. „Předseda vlády se ocitl v situaci, která nemá obdoby. Závěry auditu jsou pro premiéra zdrcující, proto požadujeme, aby byla auditní zpráva zveřejněna, zastaveny dotace pro Agrofert a odpověď pro Komisi dělali členové vlády, kteří nejsou napojeni na Agrofert,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Česku hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy EK vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Premiér ale střet zájmů odmítá. Ministr Brabec tvrdí, že ve vztahu k jeho resortu obsahuje materiál nepravdivé informace.

