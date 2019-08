Kdo to tedy je? Babiš. Takáč dotlačil člena vedení ČSSD k ostrému výroku

Jméno nového kandidáta na ministra kultury bude známo ještě před pátečním zasedáním předsednictva ČSSD, oznámil to dnes předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Politickou krizi tentokrát probral moderátor Daniel Takáč s místopředsedou ČSSD Ondřejem Veselým. V pořadu Interview na ČT24 se zajímal o jeho názor na to, proč se Michal Šmarda (ČSSD) kandidatury na tento post vzdal, co ČSSD za odblokování situace bude chtít a jak vážně lze brát Hamáčkova slova o tom, že kandidáta najde rychle a s jeho jmenováním nebudou podobné problémy jako doteď.

Místopředseda Michal Šmarda svým včerejším oznámením, že se vzdává své kandidatury na ministra kultury, Ondřeje Veselého velmi překvapil. „Snažili jsme se mu neustále vyjadřovat podporu. Bylo to překvapení nejen pro mě, ale i pro další spolustraníky,“ připustil místopředseda ČSSD s tím, že Šmardovo rozhodnutí přišlo náhle. „Nebyla okolo toho žádná velká debata, bylo to jeho osobní rozhodnutí,“ upřesnil Veselý.

Sám se prý dozvěděl o jeho rezignaci dvě hodiny před tím, než s tím vystoupil v televizi. „Šmarda nám své rozhodnutí sdělil skrze naši komunikační platformu,“ říká Veselý, který, když jeho komentování situace sledoval, lidsky jeho volbu chápal.

Znovu zopakoval, že Michal Šmarda se skutečně vzdal své kandidatury sám, nikoli ze stranické vůle. „Ty důvody, které k tomu uváděl, bych měl na jeho místě i já dost podobné. Po třech měsících nechutných tahanic byl z celé věci hodně unavený,“ dodává Veselý. „Celé to Šmarda nejlépe shrnul větou: Lepší být hlavou v Novém Městě než ocasem celé České republiky,“ citoval Šmardova slova, kterým dává sám za pravdu.

V této konkrétní situaci a za konkrétních stanovisek jednotlivých hráčů Veselý nechtěl říct, že Šmardovo rozhodnutí vyloženě chápe, spíše jej respektuje. „Kdyby se mnou o tom mluvil, přiznám se, že bych ho přemlouval, aby to nedělal,“ přiznal Veselý. Šmardovo rozhodnutí podle jeho názoru není kvůli politickým důvodům ideální. „Doufal jsem, že na Šmardově jménu budou trvat až do konce, na takovou situaci jsme se vůbec nepřipravovali,“ poznamenal.

Co nyní ČSSD bude za tento ústupek požadovat? „Není to tak, že to bereme, že jsme ustoupili a je to teď něco za něco. To bychom to rozhodnutí museli učinit jako strana. Naše požadavky jsou pro setrvání ve vládě stejné. Šmarda vlastním krokem jeden z těch požadavků odblokoval, jsme tedy schopní si jmenovat vlastní ministry,“ upřesnil Veselý s tím, že žádné nové požadavky v souvislosti s tímto krokem ze strany sociální demokracie například v oblasti rozpočtu nebudou.

„Andrej Babiš teď musí počítat ale s tím, že když kritizoval Michala Šmardu, budeme i my kádrovat ministry za hnutí ANO,“ zdůraznil Veselý s tím, že Babiš porušil dohodu o tom, že si ministry vzájemně kádrovat nebudou. „Babiš zjevně výkladu koaliční smlouvy rozumí jinak. Bereme to tedy jako volnost v tom, že když se nám nebude něco zdát na některém ministru včetně premiéra, řekneme to nahlas,“ popsal Veselý, s čím musí Babiš za porušení koaliční smlouvy nově počítat.

Moderátor Daniel Takáč proto využil situaci a rovnou se Veselého optal, který ministr za hnutí ANO je tedy nejhorší? „Nechci to takhle rovnou odpálit od podlahy, ale za poslední tří měsíce se ukazuje, že nejslabší pozice v hnutí ANO je pozice premiéra,“ míní Veselý, který by byl velmi rád, kdyby Babiš z této pozice odešel.

„Babiš na zlatém podnose s růžovou mašličkou předává prezidentovi exekutivní pravomoci, které patří premiérovi a vládě,“ pokračoval s kritikou na adresu předsedy vlády, který je podle jeho názoru původcem většiny současných problémů vlády.

Veselý nesouhlasí se slovy, jež zaznívají od opozice, že sociální demokraté ustoupili prezidentu Zemanovi. „To není žádný ústupek prezidentovi. Nebyl to žádný domluvený akt. Ani Šmarda jistě neustupoval Zemanovi, měl toho prostě dost a nechtěl být ve vládě s takovým člověkem, jako je Babiš,“ sdělil Veselý a doplnil, že ti, kdo takové věci říkají, musejí uznat, že ČSSD nebyla v pozici, aby byla schopna se situací něco dělat.

Premiér požádal dnes prezidenta Miloše Zemana, aby, až předseda ČSSD Jan Hamáček navrhne nového kandidáta na ministra kultury, bylo možné problém rychle dořešit. Hamáček podle svých slov nepředpokládá, že s novým kandidátem budou podobné problémy jako se Šmardou. „Kdo bude novým kandidátem na post ministra kultury, nám zatím Hamáček nesdělil. Dnes jsme se ho ptali na pár jmen vylučovacím způsobem, ale všechna vyloučil,“ uzavřel Veselý s tím, že jméno se veřejnost dozví s velkou pravděpodobností nejpozději ve čtvrtek.

