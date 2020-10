Když je mrtvej, nemá to cenu. U Soukupa to padlo natvrdo: Následky covidu

O dopadu koronaviru na českou ekonomiku se včera bavil ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup s bývalým guvernérem ČNB Miroslavem Singerem a hlavním ekonomem Trinity Bank Lukášem Kovandou. Podle obou záleží na tom, kdy se restrikce uvolní, zda to bude na začátku listopadu, jak je zatím plánováno. Došlo i na podporu restaurací a hospod. Kovanda tvrdil, že vládě se do podpory nechce a čeká, že problém vyhnije. Jeho řešením je odpustit daně. Ale oddalovat splátky bankám nedoporučuje.

Singer poznamenal, že uzavírky jsou nyní méně plošné, tudíž by dopad na ekonomiku mohl být mírnější, a pokud nebude trvat tak dlouho (avizovaná délka je zatím 3 týdny – pozn. red.), tak se bude jednat o zlomek jarního propadu. „Jestli čtvrtina nebo pětina toho efektu, to v tuhle chvíli si netroufnu říct," poznamenal. Ovšem varoval, že firmy, které už nyní byly na hraně, může lockdown vrhnout přes ni.

Kovanda byl ovšem skeptický k předpokladu, že se na začátku listopadu začne otevírat. „Spíš na to hledím tak, že ještě ten listopad může být docela jaksi zátěží pro ekonomiku, protože i kdyby se to podařilo začátkem listopadu otevírat, tak stejně tedy bude nějaký doběh, řekněme, spontánní, dobrovolný lockdown, jak o tom hovoří ekonomové, to znamená, že ti lidé hned nezačnou nakupovat, hned nezačnou chodit do těch restaurací,“ uvedl.

Nicméně souhlasil, že efekty by neměly být takové, jako byly na jaře. Podotkl ovšem, že je zde riziko, že se přelijí do průmyslu. „Víme, že na jaře nejely automobilky, to si myslím, že pak už by ten ekonomický dopad byl závažnější a že nelze ještě zdaleka vyloučit proto třeba i dvojciferný propad české ekonomiky, jakkoliv teď si myslím, že třeba, pokud to bude uzavřené do konce října, tak, řekněme, ekonomika neklesne o 6,5, ale o 8 % nebo 7,5,“ odhadl.

Miroslav Singer se nechtěl k tomu, zda nouzový stav skončí ke 3. listopadu příliš vyjadřovat. Ale upozornil, že data přicházejí se zpožděním. „V tuhle chvíli si myslím, že teprve přichází data ze začátku toho stavu, kterej sám o sobě znamenal nějakou restrikci a který sám osobě, jestli dobře rozumím tomu, co říkají všichni ty moudřejší v oblasti než já, se stejně projevujou ty opatření s nějakým dvoutýdenním zpožděním,“ odvolal se na slova epidemiologů. „Parník“, jak nazval počet nakažených, podle něho dramaticky kurz nezmění.

Bývalý guvernér ČNB konstatoval, že služby dostávají „zářez“. „Ony ho dostávaly už před tímhle tím opatřením. Já se přiznám, že jsem nepozoroval, že by hospody byly přeplněné šťastnými, šťastnými slavícími lidmi. A trošičku se mně zdá, že celý ten popis na téma těch skupinek se týkal centra Prahy, což je věc, která se podle mého názoru dá řešit policejníma prostředkama, a nikoliv... Ale to je jedno, ta ekonomika by stejně trpěla z toho hlediska,“ mínil.

Dostalo se i na téma kompenzací pro restaurace, bary a další podniky. Kovanda řekl, že do této podpory se vládě pochopitelně nechce a myslí si, že problém vyhnije sám od sebe. „Pořád to nejlepší řešení, nebo i v této situaci dobré řešení by bylo prostě těm postiženým segmentům, odvětvím, podnikům, provozům prostě odpustit daňové povinnosti, ne úplně, ale jenom na toto kritické období,“ navrhl ekonom.



Soukup mluvil i o dalších opatřeních na podporu podnikatelů, jako jsou odklady bankovních úvěrů, moratoria na splátky či moratoria na insolvenci. Kovanda poznamenal, že právě 31. října končí první moratorium ještě z jara. Ovšem podle něj by se nemělo prodlužovat. „Nemyslím si, že prodlužovat to moratorium je rozumné, protože to zatěžuje banky a banky jsou také podnikatelé,“ řekl hlavní ekonom Trinity Bank. Soukup ovšem mínil, že není nutné se bavit o ziscích bank, je prý jasné, že banky vydrží.

A Miroslav Singer připomenul, že moratoriem na splátky se dluh neumenšuje, ale právě navyšuje. „Pokud ten byznys je mrtvej, tak mu žádný moratorium nepomůže a dokonce je nebezpečný si o něj žádat,“ zhodnotil.

