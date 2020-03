Když se topíte, tak si nebudete kádrovat ruku, která vás chce vytáhnout! Šéf lékařů se obořil na Moravce kvůli Číně

reklama

Prymula hned v úvodu pořadu konstatoval, že k otevření škol dojde nejdříve na konci května, resp. začátkem června. „To, co se diskutuje, já jsem dnes mluvil s panem ministrem, já bych nerad dával zbytečnou naději, tak to je červen,“ uvedl Prymula. „My dáme ke všelidové diskusi jeden z těch prázdninových měsíců a školní docházku, aby se nahradily tyto měsíce. V rodinách nepochybně existuje hlad po tom, aby si rodiče od dětí odpočinuli,“ pokračoval pan profesor.

Lidé prý byli zvyklí vídat se jen večer při večeři, a teď se vidí prakticky 24 hodin v kuse, což podle Prymuly logicky vyvolává ponorkovou nemoc. Epidemiolog přislíbil zřízení linek, na kterých bude možné spojit se s odborníky a řešit tyto psychicky obtížné situace.

Prozradil také, co bude hned v pondělí navrhovat na vládě. „Já budu navrhovat v pondělí zákaz pro pendlery,“ řekl jasně.

Profesor Hirsch vidí v časech pandemie koronaviru dvě proměnné, které mohou sehrát důležitou roli: „Vidím tady rizika toho, že se virus může měnit, a že se společenské chování může měnit,“ uvedl host.

Karanténní opatření vlády přivítal. „To, co se mi zdá, že by se mělo vylepšit, je vlastní diagnostika. My na tom nejsme ve srovnání s jinými zeměmi úplně dobře v tom, kolik lidí je diagnostikováno. Je poměrně velice nutné, aby byl nějaký národní koordinátor, který by koordinoval tu epidemiologickou situaci s tím testováním,“ upozornil profesor Hirsch.

Podle hosta platí, že by se nově diagnostikované osoby neměly pohybovat na veřejnosti. Problém je však v tom, zajistit dost diagnostických sad, což zařídili např. v Německu, protože zdejší výrobce testů dodává jen do Německa , testy tak zůstávají doma a nejsou vyváženy. Příklad z Jižní Koreje podle Hirsche ukazuje, že co největší rozsah testování je správnou cestou.

Profesor Prymula ve vysílání přislíbil, že se protestovanost na koronavirus zvýší, a to díky tomu, že vznikne pět větších koordinačních testovacích center. Zapojí se i armáda. Současně upozornil, že rychlotesty z Číny mají slabé místo. Spolehlivé jsou až v době, kdy má člověk virus v těle už přibližně pět dní.

Pak se dostal ke slovu Milan Kubek a spustil kanonádu.

„Já bych nejdřív chtěl říct, že Česká lékařská komora plně podporuje ta opatření vlády na omezování sociálního kontaktu, protože v době, kdy nemáme dostatek ochranných prostředků, je to asi to jediné, co jsme mohli dělat,“ začal Kubek. Obrovské zdravotní riziko prý představují pendleři.

Konstatoval, že už 3. března žádal předsedu vlády Andreje Babiše, aby lidem jasně řekl, že nepřijdou o peníze, když na již zakoupený zájezd na lyžování do Itálie nevyrazí. Žádná taková garance však z úst premiéra nezazněla, podle Kubka bohužel, Češi do Itálie jeli a řada lidí se tam nakazila.

„Ty tzv. rychlotesty jsou v zásadě úplně k ničemu,“ vypálil poté Kubek s tím, že tyto testy jednou vyjdou pozitivně a podruhé negativně, což ukazuje, že je to opravdu k ničemu „Já předpokládám, že kvůli tomu, že u nás populace protestována není, tak ty pozitivní případy jsou špička ledovce. Ta epidemiologická situace u nás může být mnohem horší. A o to větší katastrofa je, že nemáme ochranné pomůcky, protože my jsme byli už koncem ledna informováni hlavní hygieničkou, jaké máme zajistit ochranné pomůcky. Ale v té době nám už stát nedokázal vůbec nic zajistit,“ zlobil se Kubek.

Ocenil, že si lidé šijou roušky, ale on jako ambulantní specialista nedostal jedinou ochrannou pomůcku, dostal jen dotazník, kolik pomůcek by potřeboval. Ale dotazníkem to skončilo. Zdůraznil, že i když čelíme pandemii koronaviru, tak mohou umřít lidé na infarkt, na mimoděložní těhotenství, na prasklé slepé střevo. Zkrátka a dobře, podle Kubka se nelze tvářit, že se všechno točí jen kolem koronaviru.

„Zdravotníci udělají všechno, co můžou. My víme, co je naše povinnost. Ale na rovinu, my máme zdravotnictví personálně zdevastováno. My máme průměrný věk praktického lékaře 60 let, takže už se blížíme k té kritické skupině,“ varoval Kubek.

Prymula prozradil, že české firmy jsou schopny vyrobit jen asi 44 respirátorů nejvyšší třídy týdně, a z Číny je v tuto chvíli není možné dovážet. Ale respirátory FFP2 zachytí přibližně 97 procent viru, takže je lze označit za velmi bezpečné a tyto respirátory se k lidem bojujícím s koronavirem v první linii dostanou.

Když se dostal ke slovu profesor Hirsch, upozornil, že i lékaři jsou často postarší lidé a ti jsou tímto virem významně ohroženi, Oni jednak nebudou chráněni a ještě hrozí, že stačí nakazit pacienty, kteří tam přijdou.

„Jestli můžu, mě úplně vyvedlo z míry nařízení Ministerstva zdravotnictví z pátku,“ ozval se znovu Kubek, V tomto nařízení se prý říká, že zdravotnický personál nemusí dodržovat karanténní opatření, pokud by byl některý z jejich kolegů pozitivně testován, pokud budou zároveň dodržovat hygienická a další ochranná pravidla. „To je prostě neskutečně hloupý nápad,“ udeřil Kubek na šéfa resortu za hnutí ANO Adama Vojtěcha.

„To není tak úplně hloupý nápad, takto to funguje v řadě zemí světa,“ ohradil se Prymula s tím, že toto opatření může platit ve chvíli, pokud budeme mít obrovské množství nemocných, o které se bude muset někdo starat.

Kubek vyčinil i těm, kteří dnes stále kritizují Čínu: „Když se topíte, tak si nemůžete dovolit kádrovat ruku, která vás chce z té bryndy vytáhnout.“

Epidemiolog se ohradil i proti tomu, že by rychlotesty byly zbytečné. Jen je prý třeba počítat s jejich vysokou chybovostí. Ale i díky rychlotestům jsme řadu případů zachytili. Ale ta chybovost může být 20 procent.

Hirsch konstatoval, že v tuto chvíli nám nezbývá, než pracovat s plošnými zákazy, ale do budoucna bychom prý měli postupovat inteligentněji. „Když bychom byli schopni vychytat ty, kteří jsou nakažení, tak bychom to mohli udělat mnohem inteligentněji,“ poznamenal host. Ale právě tady je velmi slabé místo celého systému, protože nemáme dostatek testovacích sad. Tady je potřeba najít způsob, jak si nějaké testovací sady vytvořit sami.

Kubek znovu zdůraznil, že lékaři jsou připraveni lidem pomáhat, ale lidé by jim prý měli pomoct tím, že přijdou k lékaři až poté, co se s ním dohodnou na návštěvě. V Česku jsme prý došli už tak daleko, že když lidé mají nějaký zdravotní problém, který lze zhodnotit pohledem a nabídnout léčbu, tak občané posílají lékařům fotografie a oni na jejich základě vydávají doporučení.

A jaký bude svět po pandemii koronaviru?

„Svět bude jiný. Budeme mít svět před, a svět po pandemii. Teď řeknu to lepší. Zaprvé možná víc začneme dodržovat hygienická opatření, v tom my jsme trochu zaostávali,“ upozornil Kubek. Lidé si prý snad také uvědomí, jak důležití jsou lékaři, a už se neobjeví návrhy, jak šetřit na zdravotnictví, jak zavírat nemocnice. Kubek také věří, že lidé konečně začnou více využívat možnosti nechat se očkovat.

V obecnější rovině dodal, že stejně jako se lidé nespoléhali na stát a začali si sami šít roušky, tak ani podnikatelé se nebudou spoléhat na pomoc od státu a budou hledat nová odvětví, která lidstvu prospějí a zároveň na nich bude možné vydělat.

Nemluvě prý o tom, že by se minimálně alespoň část výroby zdravotnických pomůcek měla vrátit do Česka.

Hirsch se ke Kubkovi přidal a vyzval občany, aby se nechali více očkovat proti chřipce a jiným nemocem.

Prymula upozornil, že vládu a Ústřední krizový štáb velmi překvapilo, když tři velké automobilky v Česku pozastavily svou produkci, protože automobilový průmysl je alfou a omegou našeho hospodářství.

Konstatoval také, že pandemie koronaviru bude život v Česku ovlivňovat ještě dlouho. Může se stát, že omezování může platit i po dobu roku až dvou.

Psali jsme: Moravec spustil o „Babišově politickém naschválu“. Co nedokázal zařídit stát, o to se lidé postarali sami Senátor Valenta: Zákazy přicházejí, když selhává zodpovědnost Velikonoce? Budeme rádi, když normální budou Vánoce, uvedl na Primě profesor Prymula. Hranice mohou být hlídány i půl roku Aby toho nebylo málo: Chorvatsko zasáhlo silné zemětřesení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.