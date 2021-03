Kellnerova ulice? divil se Jakub Železný. Odpověď dostal. Hnusnou

Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 80% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 7948 lidí

O Kellnerovu ulici se kvůli tomu začal zajímat i starosta Řeporyjí Pavel Novotný, zda nespadá pod jeho „vládu“, tedy že by rozhodoval o jejím jméně „Tam si totiž jedu ulice já (Toufarova, Welzelova, Jirousova a právě běží ďábelská akce Hasilova, zajímavý nápad kupodivu rakouského developera, připsal jsem si k tomu Ujgurskou,“ oznámil své plány, co se týče jmen ulic.

Anketa Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany? Ano 34% Ne 66% hlasovalo: 1269 lidí

Ovšem do Železného se, možná neoprávněně, pustil fyzik Luboš Motl, který na svém blogu naznačil, že za Kellnerovým skonem mohly být nekalé úmysly. Tvrdí, že mladší Železný, syn „skvělého bývalého ředitele TV Nova“ je „globalistický antikapitalistický blbec“, protože to, že je v Praze Kellnerova ulice, označil za tragické. Dodejme, že moderátor ČT nespecifikoval, co má být tragickou nebo úsměvnou náhodou.

Psali jsme: Kellner nezemřel náhodou. Podezření: Slavný vědec nemlčí

Motl si nicméně rýpl, že zatímco Železný nebyl schopen najít, po kom je ulice pojmenována, jemu to trvalo dohromady 10 sekund. Ulice je pojmenována po Františku Kellnerovi, který padl během Pražského povstání v posledních dnech druhé světové války a ve Stodůlkách má i pomníček.

Železný Jr claims that "he couldn't find whom the street was named after". I needed 5+5 seconds to find these two pages https://t.co/gDNfyFweo7 & https://t.co/1RoAmculg0 that make it clear that F.Kellner+J.Hlušička were local May 6-7th victims of the 1945 Prague Uprising.