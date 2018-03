Kiska se právě jmenoval tyranem. Tak příště zase za slušnost, jo, děti? Právník rozebral, co se dnes stalo na Slovensku

Po vraždě novináře Jána Kuciaka to stále nevypadá, že by ve slovenské vládě, ale ani na ulicích slovenských měst nastal klid. Bývalý premiér Robert Fico podal demisi a místo sebe navrhl člena strany Smer Petera Pellegriniho. Ten navrhl obměnu vlády a se svým návrhem dorazil za slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. Hlava státu však odmítla tento kabinet jmenovat. Brněnský právník Tomáš Tyl má za to, že tím Kiska totálně pošlapal slovenskou ústavu.

Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky se Slovensko ocitlo ve varu. Lidé požadovali a dodnes požadují řádné vyšetření celého případu a kromě toho také konec dnes již bývalého ministra vnitra Roberta Kaliňáka. Někdejší slovenský premiér Robert Fico tento požadavek odmítal a tvrdil, že se politickou scénu na Slovensku možná snaží ovlivnit americký miliardář původem z Maďarska George Soros.

Tisíce Slováků tím ovšem rozpálil takřka do běla. Lidé znovu vyrazili do ulic a Kaliňák nakonec rezignoval. Občanům Slovenské republiky to už ale nestačilo. Požadovali Ficovu demisi a předčasné volby. Fico podal demisi, ale zdůraznil, že koaliční vláda v čele s jeho stranou Smer bude fungovat dál. Na pozici předsedy vlády ho měl nahradit Peter Pellegrini.

Řada Slováků však stále dává najevo, že řešení „od Fica k Pellegrinimu“ se jim nelíbí. Na adresu obou pánů se po sociálních sítích šíří vtipy a kritika. Prezident Kiska konstatoval, že by Pellegrini měl přijít s takovou vládou, která obnoví důvěru Slováků v jejich stát. S prvním návrhem vlády však poslal designovaného premiéra Pellegriniho pryč z prezidentského paláce.

Právník Tomáš Tyl má za to, že tím Kiska pošlapal slovenskou ústavu.

„Tak – Kiska donutil Fica podat demisi, čímž padla celá vláda, která měla DŮVĚRU. Sestavit novou vládu měl Pellegrini – ten ji sestavil. Kiska tuto Pellegrinim sestavenou vládu nyní odmítl jmenovat (čímž naprosto pošlapal ústavní hodnoty a jakékoliv zvyklosti), takže se ani nemůže v parlamentu hlasovat, zda taková vláda by mohla, či nemohla mít důvěru... Slovensko je bez vlády a o jeho osudu rozhoduje jeden člověk. Pellegrini má dát do pátku nový seznam jmen Kiskovi – ten však dopředu řekl, že neví, zda to přijme, a ani neví, co bude, kdyby návrh nepřijal...,“ napsal Tyl na sociální síti Facebook.

Obratem doplnil, že za tímto chaosem vězí zřejmě již zmíněný finančník George Soros, který zpoza oceánu z chaosu na Slovensku těží.

„Ano, milé děti, takto se dělá chaos. A kdopak nám to asi vydělává na chaosu, na nejistotě, na tom, že nevíme, co bude, protože to se odráží na finančních trzích? No jistěěěě!!! Tak příště zase za slušnost, jo? #VyjdiVen – že? Místo mafie máte jednu loutku řízenou z Páté Avenue, která má nyní v hrsti i Vaše životy – bez demokratické kontroly, bez možnosti legálně něco dělat. Kiska se právě jmenoval tyranem, samovládcem oddaným největšímu manipulátorovi v dějinách lidstva. Chtěli jste to? Máte to mít! Gratulujeme!“ dodal.

Je třeba dodat, že Fica a koaliční vládu považuje nemálo Slováků za dobrou volbu pro svou zemi a nedovedou si představit, že by se moci ujaly dnes opoziční strany, které považují za zkorumpované a špatné. Ti by Tylovi pravděpodobně dali za pravdu.

Tomáš Tyl doslova napsal:

Tak - Kiska donutil Fica podat demisi, čímž padla celá vláda, která měla DŮVĚRU. Sestavit novou vládu měl Pellegrini - ten ji sestavil. Kiska tuto Pellegrinim sestavenou vládu nyní odmítl jmenovat (čímž naprosto pošlapal ústavní hodnoty a jakékoliv zvyklosti), takže se ani nemůže v parlamentu hlasovat, zda taková vláda by mohla či nemohla mít důvěru... Slovensko je bez vlády a o jejím osudu rozhoduje jeden člověk. Pellegrini má dát do pátku nový seznam jmen Kiskovi - ten však dopředu řekl, že neví, zda to přijme a ani neví, co bude, kdyby návrh nepřijal...

Ano, milé děti, takto se dělá chaos. A kdopak nám to asi vydělává na chaosu, na nejistotě, na tom, že nevíme, co bude, protože to se odráží na finančních trzích? No jistěěěě!!! Tak příště zas za slušnost, jo? #Vyjdiven - že? Místo mafie máte jednu loutku řízenou z Páté Avenue, která má nyní v hrsti i Vaše životy - bez demokratické kontroly, bez možnosti legálně něco dělat. Kiska se právě jmenoval tyranem, samovládcem oddaným největšímu manipulátorovi v dějinách lidstva. Chtěli jste to? Máte to mít! Gratulujeme!

Psali jsme: „Ty potkan v******ý, ty k***o v******á, ty ryšavá sviňa...“ Robert Fico čelí obrovské nenávisti. A ozval se i starý Mečiar Útok na Slovensku: Sídlo krajské kanceláře Ficovy strany někdo zapálil a počmáral Šéfredaktor MF Dnes Plesl ke Slovensku: Fico to do zdi nenapálil. Vybral to bravurně. Kiska je úplně minusovej Za předčasné volby na Slovensku se demonstruje nejen v Bratislavě, ale i v Praze a v Brně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp