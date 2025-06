Učení fakt není vysedávání v poslanecké kantýně

Máme zde zase začátek července. Je až neskutečné, jak ten rok zase rychle utekl. Navíc čím je člověk starší, tím mu čas (subjektivně) jakoby plyne rychleji. Všimli jste si toho také, laskaví čtenáři a vážené čtenářky?

Mají mít učitelé tak dlouhé placené volno?

Každé léto se znovu rozvíří debata, zda si učitelé zaslouží dva měsíce volna. Zatímco někteří závidí, jiní vědí: to volno není odměna za lenost, ale nutný restart po náročné službě společnosti. Tedy jak té dětské (či dorostenské), tak přirozeně i té rodičovské. A častokrát i obci a kraji, které jsou častými zřizovateli základních a středních škol.

Každoročně s posledním červnovým zvoněním naskočí stejný rétorický kolotoč: „Učitelé a učitelky už mají zase volno!“ „Dva měsíce nicnedělání!“ „Kdyby měli pracovat tolik (nebo aspoň půlku) jako my, moc by si vyskakovat nemohli!“ A opět se znovu vynoří ten zvláštní mýtus, že učitelé mají ve skutečnosti dovolenou delší, než je trvání samotného (rozmarného) léta.

Tak si to pojďme říct otevřeně: učitelé si prázdniny zaslouží. A možná ještě delší.

Nejde jen o to, že většina lidí vidí jen tu hodinku, dvě nebo čtyři, které stráví učitel aktivně ve třídě před tabulí.

Veřejnost (a někteří politici) již leckdy nevidí desítky hodin příprav, opravování písemek do noci, nekonečné pedagogické rady, schůzky s rodiči (pardon zákonnými zástupci žáků), suplování za kolegyně, administrativu, výběry peněz na výlety, řešení šikany ve třídě anebo zajištění projektových dnů. Výčet samozřejmě není zdaleka konečný.

Nevidí psychické vypětí, kdy učitel přepíná z role odborníka do role psychologa, vychovatele, kriminalisty, psychiatra i krizového manažera.

Není to procházka růžovým sadem ani posezení v dotované poslanecké kantýně.

Kreativně pracovat každý den s (až) třiceti rozdílnými osobnostmi, nadto ve vývinu a rozpuku, v neustálém tlaku a s očima veřejnosti v zádech je výzva, kterou mnozí z kritiků (naštěstí pro ně) nikdy nezažili.

Navíc učitel (častěji ještě učitelka) pracuje s malými a mladými fyzickými osobami, které si vážně nevybraly dobrovolně být ve třídě a ve škole.

Děti nejsou prostě zákazníci, které by si učitel mohl odmítnout. Učitel je musí přijmout takové, jací jsou. Tedy se všemi rozdíly, problémy i radostmi – a má za úkol je nejen něco naučit, ale především je provést obdobím, které je formuje na celý život.

A k tomu, aby to mohl zvládat rok co rok, je potřeba kromě důstojné mzdy (která za minulých vlád rostla rozumněji než za Fialového kabinetu, i když ten má paradoxně řečí jako pes blech o vzdělání jako prioritě), ještě jednu zásadní složku: pořádný odpočinek.

Kvalitní, delší, klidný. Ne proto, že by učitelé byli mimořádně líní – ale z relevantního důvodu, že jejich práce je mentálně i emočně extrémně náročná. Psychologové uvádějí, že práce kantora, zejména na základní škole, je srovnatelná s psychickým vypětím policisty, hasiče nebo lékaře. Samozřejmě pouze v případě, že svou práci dělají na sto procent, ale to nyní neřešíme ani řešit nemůžeme. Pro pět ran do Komenského, „flákači a poloflákači“ se najdou v každém povolání, co svět světem stojí. A platí to všude na světě, nejen tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ergo kladívko, prázdniny opravdu nejsou „bonus“. Jsou osvědčenou a léty prověřenou součástí systému, který by bez nich dříve či později zkolaboval.

Když hasič po požáru odpočívá, nikdo neříká, že si to nezaslouží. Když chirurg potřebuje po operacích volno, nikdo mu to nezazlívá. A tak bychom neměli závidět ani učitelům, kteří v létě dobíjejí baterky.

Protože když jsou učitelé vyhořelí, neškodí sobě – škodí dětem. A těm to dlužíme společně určitě nejvíce.

Závěrem

Ergo kladívko, učitelé si své prázdniny dozajista zaslouží.

A až se na konci srpna (respektive týden před tím) vrátí zpět do lavic a kabinetů a začnou opětovně ten nekonečný cyklus příprav, plánování, zkoušení a učení – s hlavou plnou nových nápadů – přejme si, aby byli dokonale odpočatí a zrelaxovaní.

Diskusní podnět na závěr – proč vlastně učitelé nemají po patnácti letech nárok na výsluhu, obdobně jako policisté, vojáci či celníci? Dekompenzují jim to alespoň výše citované a mnohými záviděné prázdniny?

Hezké léto všem!