Foldyna na zahraničí, Ševčík povede školství, vymyslela ODS. Jenže „ministři“ se ozvali

Ačkoliv by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nejraději složil jednobarevnou vládu, aktuální průzkumy naznačují, že bude potřebovat podporu dalších stran. I sám Babiš připouští možnou spolupráci s „odborníky“.

Vzhledem k tomu, že vládní strany – tedy hnutí STAN a koalice SPOLU – ani Piráti si spolupráci s hnutím ANO nedovedou představit, zbývají jako potenciální partneři pro Andreje Babiše SPD s podporou strany Svobodných, Trikolory a PRO a koalice STAČILO!.

Občanská demokratická strana se rozhodla tento možný scénář konkretizovat a v příspěvku na platformě X detailně popsala, kdo by mohl vést jednotlivé resorty v případné vládě ANO, SPD a STAČILO! a proč by taková vláda byla pro Českou republiku „skutečnou hrozbou“.

Premiérem by podle ODS nebyl nikdo jiný než „usvědčený lhář a trestně stíhaný“ předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Proruský“ Jaroslav Foldyna (SPD), u kterého ODS neopomněla připomenout jeho údajné vazby na kontroverzní ruský motorkářský klub Noční vlci, by získal Ministerstvo zahraničních věcí.

Alena Schillerová (ANO) by se jako „rozbitá kalkulačka“ znovu ujala Ministerstva financí.

Roli by ve vládě pravděpodobně sehrál i Karel Havlíček (ANO) coby „rudá hvězda“, ačkoliv mu ODS nepřidělila ke správě žádné z ministerstev.

„Tohle není strašení – tohle je reálný scénář, který může nastat po příštích volbách,“ varuje ODS s tím, že Česko si „takovou vládu“ nezaslouží.

Zároveň se ODS vymezila i proti šesti odborníkům a politikům, kteří figurují na kandidátkách SPD, a podle ní by pravděpodobně obsadili ministerstva, o která projevil zájem Tomio Okamura. Konkrétně jde o resorty průmyslu a obchodu, vnitra, zahraničí, školství, spravedlnosti a obrany, jak Okamura sdělil deníku Echo24, který ve svém článku popsal, jak by mohla příští vláda vypadat. Nejsou v něm však nikde zmíněni lidé, kterým ODS přisuzuje ministerské funkce.

„Budoucí ministři za SPD? To nedopustíme,“ zdůrazňuje ODS na grafice, kterou sdílela na X a která má sloužit jako apel na voliče, aby podobné vládní uspořádání odmítli.

Předseda SPD Tomio Okamura je na grafice vyobrazen jako možný ministr vnitra, bývalý děkan NF VŠE Miroslav Ševčík jako ministr školství, poslanec SPD Radek Koten coby ministr obrany, taktéž poslanec SPD Jaroslav Foldyna na postu ministra zahraničí, advokát a předseda PRO Jindřich Rajchl jako ministr spravedlnosti a místopředseda SPD Radim Fiala jako ministr průmyslu a obchodu.

Vláda ANO, SPD a Stačilo!? Pro Česko by to nebyla jen ostuda – ale skutečná hrozba.



Nevěříte? Podívejte se, kdo by mohl řídit naši zemi:



?? Premiér: usvědčený lhář a trestně stíhaný Andrej Babiš

?? Ministr vnitra: rozeštvávač a populista Tomio Okamura

?? Ministr zahraničí:… pic.twitter.com/BGA4ZaeJr0 — ODS (@ODScz) June 26, 2025

Reakce „ministrů“

Od Jaroslava Foldyny přišla redakci ParlamentníListy.cz následující reakce: „Ten plakát si spolu vycucali z prstu. Ve skutečnosti mě mnohem víc zajímá post ministra vnitra.“

Docent Miroslav Ševčík reagoval obsáhleji na spekulace ze strany ODS.

„No to je přece jasné, že když jsou to spekulace, tak žádný reálný základ nemohou mít. Někdo si to vymyslel. Chlapci z ODS už neví, co si počít, tak chtějí odstrašovat racionálně jednající voliče, kteří používají zdravý selský rozum a nejsou už ochotni věřit jejich slibům a lžím. Už předvedli, jak se chovají k českým občanům, moravským občanům a občanům ze Slezska, takže teď se mohou opírat jedině o spekulace,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

A pokračoval: „Jestli budu ministr školství, o tom vůbec, ale vůbec nerozhoduji já, a jestli se vůbec dostanu do Poslanecké sněmovny, tak o tom budete rozhodovat vy, vážení voliči především v Jihomoravském kraji, ale i voliči v celé republice. Ano, kdo to myslí s naší krásnou zemí dobře, tak by měl volit jedinou vlasteneckou skupinu z politických stran, která v současné době existuje na politickém trhu, a tou je SPD spolu s Trikolorou, Svobodnými a PRO.“

Otázku, zda má ambici stát se ministrem školství, považuje za úsměvnou. „Žádné takové ambice nemám. Nikomu jsem neříkal, že chci být ministr školství. To o sobě říká Plaga, že chce být ministrem školství a dále to školství devastovat. A určitě to zase nebude záležet na mně. Bude to záležet na voličích a na tom, jaká síla bude v současné opozici, aby po volbách sestavili vládu z racionálně jednajících ministrů,“ uvedl.

Redakce ParlamentníchListů.cz se také tázala ODS, kde vzala jména politiků SPD a dalších stran. Do vydání článku však nedorazila odpověď.

Problémy školství

Nicméně pokud jde o otázku, zda by chtěl řídit školství nebo jiné ministerstvo, se Miroslav Ševčík rozepsal. „Opakuji, nemám žádné ambice řídit žádné ministerstvo. Pravdou je, že ke školství mám velmi blízko, protože působím již 42 let jako vysokoškolský pedagog, jsem docentem a něco o školství vím. Takže jednoznačně vím, že ve školství se musejí udělat dost zásadní změny.

Školství je částečně poddimenzované. Není možné, aby nebyly peníze na výplaty na uklízečky, kuchařky, školníky. To je ostuda České republiky, když vyhazujeme peníze na nesmyslné vojenské výdaje a nemáme vůli zaplatit ty, kteří pomáhají vychovávat naši budoucí generaci.

Jednoznačně jsem pro to, aby se změnil systém našeho školství. Ne v tom smyslu, že bychom zkracovali či prodlužovali povinnou výuku, ale v tom smyslu, že bych se vrátil před dobu, kdy byla zavedena naprosto nesmyslná inkluze. Je potřeba posílit speciální školství a těm dětem, které to potřebují, vytvořit podmínky tak, aby se cítily ony samy psychicky dobře, aby nebyly vystavovány tlaku svého okolí, aby nebyly šikanovány, aby jim vzdělávací systém neubližoval.

To znamená, že to, co tu zavedla Valachová, socdemáci a další, je nutné hned vrátit zpátky. My jsme měli výborně propracované speciální školství. A peníze, které se vyhodily na tzv. inkluzi, takzvaně podle údajně prozápadně orientovaného systému vzdělávání, byly vyhozené, vyhozené, vyhozené. A poškodilo to především ty, kteří byli inkluzí postiženi. Dnes mohli být mnohem dále, než se dostali ve vzdělávacím procesu na základních školách i s celou jejich inkluzí. A koneckonců se to pak táhlo i na střední školy.

Dále je nutná změna financování vysokých škol. Ano, na vysoké školy chodí málo peněz. To znamená, jednorázově by mělo dojít k navýšení rozpočtu o deset miliard korun. Peníze bych sebral z vojenských zakázek, které jsou nesmyslně předpláceny. Znovu zdůrazňuji, jednorázově. Nenavyšovalo by se to každý rok o tuto částku.

Muselo by se úplně změnit financování vědy. My používáme model, který je naprosto nesmyslný. Používáme model, kdy jsou hodnoceny, zvláště ve společenských vědách, články, které vycházejí někde, jsou nějak ohodnoceny, nemají téměř žádný přínos, nemají vztah k reálnému chodu společnosti.

Nevyužívá se smluvního výzkumu, ale hlavně že se publikuje v tzv. kvartilech nebo decilech co nejvýše umístěných. Je to smutné, paradoxní a až směšné, protože na jedné straně by se dalo říct, že z Číny se vytváří až ‚třídní nepřítel‘, a na druhou stranu ten, kdo z tohoto systému má nejvíc peněz, tak je Web of Science. A ví vůbec někdo z těch, kteří hodnocení vytvářejí, že Web of Science je v podstatě čínská firma?

Takže české peníze na vědu plynou za publikování článků a úplně se pomíjí to, že se vydávají monografie. Celý způsob hodnocení vědy se proto musí radikálně změnit. Navíc tyto články, kterými se vykazují různí pseudo vědci, skoro nikdo nečte.

Dopad na reálnou společnost je velmi nízký. Vyšší je možná u lékařských věd a u přírodních věd, ale u společenských věd je velmi nízký. Takže je důležité spíš to, aby byly hodnoceny i běžné popularizační články, které vzdělávají občany a vysvětlují jim problémy, které se týkají například vývoje ekonomiky monografie, studijní texty, výzkumné zprávy atd.

Toto by bylo jednoznačně na změnu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Dále si myslím, že změnou musí projít způsob řízení vysokých škol. Vidíme šikanování na určitých úrovních, ke kterým na některých vysokých školách dochází.

Je to krásně vidět například na vývoji na Karlově Univerzitě, kde jak úspěšní vědci, tak i pedagogové byli stávajícím vedením vyšikanováni, a naopak jsou zde nabíráni lidé, kteří mají akorát formální politické postavení, například bývalá evropská komisařka, která vůbec nemá vztah k reálnému vysokoškolskému prostředí. Mohu to hodnotit i osobně, protože jsem sám byl svědkem a koneckonců i obětí takového šikanování, diskriminace osobní i pracovišť na Vysoké škole ekonomické obskurními řídícími pracovníky.

Všechno to by se mělo změnit. Zásadní změnou by měl projít také Národní akreditační úřad, protože tak, jak pracuje, neodpovídá reálnému vývoji na vysokých školách a požadavkům univerzitního prostředí. Zároveň by mělo dojít například k začlenění zpět na Ministerstvo školství Národní sportovní agentury, která spravuje peníze pro tělovýchovu.

Měli bychom se vrátit k tomu, aby děti nebyly obětí vzdělávání prostřednictvím nejrůznějších obskurních neziskových institucí, které jim takzvaně až vymývají mozky. Aby nedopadly děti tak, jak popisuje známý neurolog, který říká, že dochází ke ‚stupidifikaci našich dětí prostřednictvím sociálních sítí – sociální sítě dětem výrazně ničí mozek‘. Mohli bychom si vzít příklad z Austrálie, kde dochází k tomu, že na sociální sítě budou mít přístup děti až od určitého věku, respektive až prakticky absolvují základní vzdělání.

Ano, mám celou řadu bodů, které by se daly realizovat, a tím zracionálnit systém školství. Vrátit ho zpátky tak, aby děti byly opravdu vzdělávány, a ne aby jim byly mozky vymývány.

A to je jenom část úkolů, které před racionálně jednající vládou stojí.“

