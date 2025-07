„Ty zbraně, kdo je platí? Fiala zatím neřekl.“ Veleba udeřil na slabé místo

„Čas letí jako bláznivý“ – zpíval Karel Gott v jedné ze svých písní a ničím přiléhavějším nelze charakterizovat současné období července 2025. Dřívější období prázdnin, dovolených s dětmi, cestování, dnes je to doba vrcholících politických útoků současné vládní koalice (Spolu) a opozice (Babiš, Okamura, Konečná). Přitom hlavní terč je Andrej Babiš a za ním následuje Kateřina Konečná. Řekneme si, je před parlamentními volbami, a to k politice zkrátka patří a děje se tak vždy.

Teď jde o všechno? A připomínka německého hesla…

Česko „vymírá“ a „cílená likvidace“ zemědělských podniků?

Já s Petrem Fialou souhlasím, ale v opačném gardu. Dovolte základní fakta fundamentů státu:

1. Vývoj počtu obyvatel

– Česko vymírá, respektive rodí se méně dětí, než umírá občanů. V roce 2023 se narodilo přibližně 91 tisíc dětí, když v roce 2021 to bylo 112 tisíc a na vrcholu, v roce 1992 pak 122 tisíc dětí.

2. Vývoj zajištění potravin

– Primární obor, který zajišťuje potraviny, ale i kulturní krajinu, je zemědělství.

– Stručně řečeno, hospodářský vývoj zemědělských podniků, všech typů, lze nazvat jako cílenou likvidaci.

Čtyřicet procent zemědělských podniků skončilo ve ztrátě a není zřejmé, že by to vláda zaznamenala a dokonce řešila. A že by ministr zemědělství, odborností teolog, předložil řešení, odpovídající vážnosti situace. Jako příklad musím opakovaně připomenout, že za ponechání zemědělské půdy ladem dostává „hospodář“ dotace – když ponechá svému osudu 5,25 procenta výměry. Bere dotace za množitelské plochy plevelu a chybějící potraviny přitom dovážíme!

Na to je i selský rozum krátký…

A co na to ti, kterých se tento vývoj dotýká nejvíce, tedy zemědělci a jejich představitelé? Řekl bych, že na to je i selský rozum krátký. Dnes mě velmi zaujal devítiapůlstránkový materiál „politické strany diskutovaly se zemědělci o budoucnosti českého agrárního sektoru. Opozice ostře vytýká vládní koalici podporu jen jedné skupiny zemědělců!“ Je to materiál z jednání Výboru a Kontrolní komise zemědělského svazu České republiky, zveřejněný 25. 6., z jednání se zástupci hlavních politických stran, kandidujících do Poslanecké sněmovny. Zúčastnili se zástupci pouhých 4 stran, přičemž některé nepovažovaly za nutné se ani omluvit. To mě ani tak nepřekvapuje, současná vláda Petra Fialy má za to, že vše, co potřebujeme, tak můžeme dovézt. Mě na tomto jednání Výboru a Kontrolní komise zemědělského svazu a hlavně vystoupení předsedy zemědělského svazu Martina Pýcha zaujaly dvě záležitosti.

Za prvé – velmi podrobné vystoupení, které se týkalo tří zásadních oblastí resortu plus úvod:

– Čísla o nižší úrovni produkce vůči průměru EU

– Koncentrace potravinářského průmyslu EU

– Vpád zahraničního agrárního obchodu

A za druhé – chce s ministrem Výborným o „Strategii Ministerstva zemědělství do roku 2030“ dále jednat. Moje otázka na závěr je obtížná, neobvyklá, leč logická – o čem chce předseda zemědělského svazu Martin Pýcha s ministrem Výborný jednat? Respektive, bude to jednání pro jednání, ministr Výborný nemá o reálném zemědělství páru a nad ním Petr Fiala české zemědělství nepotřebuje.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019