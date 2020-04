Klaus ml. šokoval Sněmovnu: Poslanci půl roku bez platů! Odhlasují to?

reklama

Poslanci dnes ve Sněmovně projednávali a schválili balík ekonomických opatření, která mají pomoci lidem v časech, kdy Česko svírá koronavirová karanténa, ale i později. Zákonodárci omezili maximální výši úroků u spotřebitelských úvěrů.

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová na parlamentní půdě přislíbila, že proti úvěrovým predátorům bude bojovat po koronavirových časech.

Vedle toho poslanci schválili zákon, který umožní prohloubit zadlužení Česka, resp. uvolnili prostor pro vyšší podíl strukturálního deficitu na HDP.

Předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší však od řečnického pultíku svým kolegům sdělil, že se nelze donekonečna zadlužovat, ale je třeba také šetřit. A hned navrhl něco, co se řadě jeho kolegů nemuselo líbit. Chtěl zákonodárcům sáhnout na platy.

„Jste mi svědky, že já nepatřím k hysterickým kritikům vlády ve všem, co koná, na rozdíl od jiných. Že to není pokaždé, když vláda něco předloží, tak se snažím najít, co je na tom špatně, abych se odlišil. Nicméně, k tomuto bodu musím říci, že vláda se tváří, že vytiskne peníze, ale jinak se nic neděje. Bude pokračovat sociální stát, který se o každého postará. To neodpovídá realitě a lžete tím lidem,“ udeřil Klaus na koaliční poslance z řad ANO a ČSSD, kteří se spoléhají na podporu komunistů.

„Stát vám toho moc nedá, musí to nejprve někomu vzít, a co vám stát dá, tak to jsme viděli u roušek. Roušku vám ušila maminka nebo sestra nebo někdo takový. Vidíme to u jídla. Stát má jídlo na jeden den a to bůhví jestli. Já nechci sahat do svědomí těm hmotným rezervám,“ pokračoval Klaus.

„Je prostě zcela evidentní, že je potřeba začít šetřit. Začít šetřit přes všechny ty inkluze a různé nesmysly. V každé rozpočtové kapitole máme desítky miliard,“ zostřoval Klaus rétoriku a blížil se ke svému velkému finále.

„Já jsem tedy včera načetl návrh, aby poslanci nebrali mzdu, aby brali jenom náhrady, tak doufám, že mě necháte dokončit tento projev a nebudete mě lynčovat, protože je potřeba udělat i gesto z hlediska státní správy a nás poslanců,“ zdůraznil.

Je přesvědčen, že poslanci mohou normálně pracovat, hlasovat o zákonech, ale to vše bez nároku na plat. Klaus by sobě i kolegům ponechal jen poslanecké náhrady, a to po dobu šest měsíců.

