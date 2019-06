Klaus musí vysát ODS a SPD. Rusové že manipulují volbami? Ty řeči shazují voliče, dopálil se politolog

Jako první Kubáček odpovídal na otázku, zda ruské dezinformace ovlivnily volby do Evropského parlamentu. Podle svých slov o tom není zcela přesvědčen. „Kdybych byl na druhé straně a byl tím, kdo chce ovlivnit kampaně, tak v podstatě slavím vítězství. Byl bych rád, kdyby mě protistrana stále vnímala jako strašidlo, jako argument a součást volební kampaně,“ uvedl politolog s tím, že pak to v reálu opravdu může mít dopad.

„Ideální totiž je, pokud jsem někdo, kdo chce ovlivnit volby, když dělám něco nárazově a formou ekonomické diplomacie a v podstatě to dělám standardně v reálné politice. Na rovinu. Vedle Ruska tohle dělá ale i Čína a západní svět,“ připomněl a dodal, že tohle je součást politiky.

Doplnil, že zde dochází ke svádění výsledků voleb na někoho v zahraničí. „Shazujeme tím voliče, jejich rozhled a racionální uvažování. Zároveň se budeme alibisticky vymlouvat, že volby stejně rozhoduje někdo cizí. A tím podceňujeme argumenty a vysvětlování voličům,“ myslí si Kubáček, podle kterého tím pak lidé mohou ztratit zájem o volby.

Politici podle politologa letošní eurovolby nechali de facto „úplně plavat“. „Vsadili na to, že tomu dají měsíc a udělají intezivní kampaň, a ukázalo se, že jak všichni přišli na poslední chvíli a mluvili nesrozumitelným jazykem a technokraticky, tak lidé vůbec nevěděli, koho volit,“ všímá si Kubáček, podle kterého šli lidé pak za těmi, kterým rozumějí a řeší domácí téma. „Pár lidí tam šlo s emoční náladou, sázeli na průběžnou kontaktní kampaň, což je klasická situace SPD a Starostů, to přináší své ovoce,“ doplnil.

Eurovolby prý také ukázaly ponaučení, že lidé zájem mají, hodně je ovlivnil brexit a své prý udělaly i demonstrace. „To bylo také emoční, kdy na jedné straně šli k volbám přesvědčení antibabišovci a vedle toho babišovci,“ podotkl. Hnutí ANO získalo ve volbách 21 procent a šest mandátů, což Kubáček hodnotí jako solidní výsledek. „Určitě tomu pomohly i ty antibabišovské demonstrace,“ zopakoval.

Zato sociální demokracie dosáhla, dá se říci, na již třetí volební dno. Získala necelá čtyři procenta. „Je to velká facka a je to jedna z posledních výchovných. Ukazuje se, že ČSSD jako vládní strana musí mluvit jinak, lidsky a pochopitelně, jako strana práce a strana řešící každodenní problémy,“ myslí si politolog. „ČSSD si hraje spíše na městskou liberální stranu TOP 09, to nefunguje,“ zdůraznil.

„Jako Babiš chodil na kurzy českoslovenštiny, tak Hamáček by měl začít chodit na kurzy lidštiny. Chce to, aby ČSSD měla v čele lídra, který reprezentuje téma tak, aby mu ho nemohlo tak snadno sebrat hnutí ANO či ostatní strany,“ doplnil Kubáček. „Bohužel schopnost soc. demokratů je, že se velice rádi a rychle začnou okopávat, oslabí pak tu značku a začnou vypadat jako roj nespojených včel, místo aby se soustředili na klíčová témata, tak sáhodlouze řeší, kdo za výsledky může,“ uvedl Kubáček, podle kterého by tohle mohlo přinést konec jak Hamáčka v čele ČSSD, tak i velké problémy pro celou stranu.

Pozornost se následně přesunula i k volebním ziskům ODS, která získala dvojnásobek mandátu, než měla, tedy čtyři křesla. Její představitelé se nechali slyšet, že příští volby vyhrají s více než dvaceti procenty. Kubáček na to poznamenal, že ODS nemůže být personální a programovou alternativou hnutí ANO. „Na to, aby byla ODS protiváhou Babiše, musí mít razantnější způsob a mnohem širší politický proud. ODS je teď uzavřená a elitářská,“ řekl s tím, že v ODS to fungovalo, když v ní byli lidé vyhraněných názorů a ostrých loktů. „ODS pod Fialou je spíše taková lidovecká, nevadí vám, ani vás nestrhne,“ zhodnotil současnou ODS.

Kubáček už zmínil, že například výsledek hnutí SPD díky zisku dvou mandátů v eurovolbách je velmi úspěšný. Zastavil se však u hodnocení tohoto hnutí, kterému jsou dávány nejrůznější přívlastky. Podle Kubíčka je SPD svazek politického, velmi racionálního a velmi rafinovaného politického obchodníka Tomia Okamury. „A pak také takového mixu naštvaných, mixu protestních bílých mužů středního věku a část lidí je z radikální scény, těm se líbí být v početné skupině, kde se ztratí. Hlavní je, že to vede Okamura, pracovitý, pragmaitický a zběhlý. Být jeho soupeřem, dívám se na to optikou, že je to člověk, který pro úspěch udělá hodně,“ pravil.

„Okamura je disciplinovaný a zdvihá témata na ulici a dělá si z nich program. Chyba ČSSD je, že mu deset a více let umožnila na ulici nechat válet téma lichvy, sociálního bydlení a další,“ dodal Kubáček, kterému to celé připomíná italsko-francouzský příběh. „I zde sociální demokraté a socialisté tak dlouho nechávali své voliče napospas a přehlíželi je, až si našli Le Penovou, Ligu severu, je to úplně stejný příběh,“ míní.

Neúspěšný kandidát do europarlamentu Pavel Telička označil SPD za hnutí s náckovskou politikou. „Tohle nálepkování je klasická součást politického boje. Není to namístě. Dnes je nejlepší reklama, kde média či staré politické strany někoho označí za závadného. Okamžitě se spousta občanů a prostoru začne věnovat těmto proudům,“ řekl s tím, že cokoliv, co je nálepkováno a zakazováno, dnes přitáhne pozornost.

Své politolog řekl také ke straně Václava Klause mladšího, která se pomalu a jistě začíná drát na politickou scénu, svět Klause mladšího chce prý zcela jistě lovit ve vodách ODS. „Vychází se spousty věcí z podobných kořenů, v podstatě nemá jinou alternativu. Pokud se mu zadaří, tak mají být vysavačem, jak vygumovat SPD,“ uvedl svůj názor Kubáček.

Klaus mladší má prý velkou šanci se svou novou stranou uspět, musí být ale týmový hráč. „Zase bude rozdělovat společnost, což funguje, je to výrazná osobnost. Má jen jeden úkol – dát dohromady tým lidí a společně to zvládnout. Klaus je velmi dobrý solitér, ale vést klubovnu a být týmovým hráčem je náročnější,“ řekl na závěr Kubáček.

