Klausi, už světu nerozumíš! Útok na exprezidenta: Pamětník vznesl obvinění

„Ve skutečnosti škodí: Zemanovi docházejí síly a nápady, Babiš prchá na Slovensko, prázdný prostor výročí listopadu 89 vykrývá v rozpolcené společnosti svými bludy Klaus. Takový je můj názor na dobu krátce před víkendovým třicátým výročím,“ poznamenal.

„Klausovo nedávné vystoupení na půdě brněnské Masarykovy university rozhádalo tamní akademickou obec, obsahově totéž měli možnost slyšet posluchači včera v Obecním domě v Praze. Liberální demokracie podle Klause ‚takzvaná liberální demokracie‘. Kolikrát jsem to slovíčko ‚takzvaná, takzvaní‘ slyšel před rokem 89? Potom už často následovalo slovo ‚samozvaní‘,“ uvedl Laudát.

Červeným hadrem pro Klause jsou podle Laudáta rostoucí snahy mladých bránit životní prostředí před nekonečnou individuální chamtivostí části ekonomicky mocných za nečinného přihlížení politických reprezentací. „Ochrana přírody není výplod liberálních demokratů, ale do nástupu Reagana to byla standardní položka volebních programů amerických Republikánů, pojem klimatická změna, první zákon o odpadech je z dílny Thatcherové... Jako ekonom by měl Klaus něco vědět o vedlejších nákladech produkce (které jsou až na výjimky přenášeny na druhé občany, obce, regionální vlády a stát), o internalizaci externalit, jako laik, který hodně četl, o změnách klimatu, o šestém vymírání...“ dodal Laudát.

„K druhé klíčové položce Klausovy ideologie – ohrožení národního státu – zase bludy. České země dlouhá staletí těžily z interakce s okolím. V dějepisech se bohužel učí o válkách, vzniku a rozpadech království, říší, kdo kdy koho zapíchnul, nebo pověsil, ale téměř vůbec o kulturních, technických, vědeckých a ekonomických interakcích národů v uplynulém tisíciletí. Otevřenost vůči demokratickým zemím není pro naši zemi, pro náš národ nebezpečná. Nebezpečný by byl jakýkoli izolacionalismus a falešné fangličkování. Pokud to Klaus hlásá odlišně, ve skutečnosti říká, že Čechům nevěří, že by obstáli v mezinárodní konkurenci. Oni musí obstát. Budoucnost národa vychází z toho, že je sebevědomý, že má co nabídnout světu a že přijme a zakomponuje do svojí kultury a života z ciziny to, co považuje za vhodné či nutné,“ sdělil.

„Klaus a jeho příznivci současnému světu buď nerozumí, nebo rozumět nechtějí. Proto naší zemi, českému národu nabízejí politiku minulosti. Vyrábějí protivníky tam, kde ve skutečnosti nejsou, a o těch skutečných blahosklonně mlčí. Jejich recepty jsou nejen bezperspektivní, ale i nebezpečné. Můj návod je zcela opačný – národ sebevědomý, pracovitý, vzdělaný a otevřený vůči demokratickému světu a nekompromisní vůči jakémukoli zlu kdekoli,“ uzavřel.