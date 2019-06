Klausova strana pro hospodské rváče. Komentátor popsal, v čem se junior zcela liší od otce

„Je to ironie. Zatímco jeho otec, bývalý prezident, premiér a šéf ODS Václav Klaus politiku vždy chápal ideologicky, jeho syn Václav Klaus ml. na to jde opačně,“ zkonstatoval Holec, podle něhož Klaus mladší své nové hnutí buduje manažersky seshora. Zároveň jej buduje pro všechny lidi zprava i zleva včetně hospodských rváčů, dodal. „Vlastně buduje další ANO, jen v malém. A právě hnutí premiéra Andreje Babiše může sebrat, ale i přidat potřebné hlasy k vládnutí,“ poznamenal Holec se slovy, že široké rozkročení Trikolóry ukazuje i výběr jejích krajských koordinátorů, jsou mezi nimi bývalý hejtman ODS, lidé ze Svobodných i Realistů, ale i bývalý člen ČSSD Karel Rajchl.

Holec pak nezapomněl ani na sympatie, které Klausovi mladšímu vyjádřili šéf extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas či kardinál Dominik Duka.

„Matematik Klaus ml. dobře ví, že nemusí hrát o velký počet voličů, aby bohatě dokázal maximalizovat zisk. Ostatně ANO nyní drží u moci ČSSD a KSČM, tedy dvě strany, které získaly v posledních sněmovních volbách zhruba 7 procent. Na podobný volební zisk by mohla dosáhnout i Trikolóra, když díky slibu nižších daní pro živnostníky i zaměstnance sebere voliče ODS, zatímco na rétoriku proti EU může přetáhnout hlasy SPD, KSČM i ANO. ČSSD, TOP 09, lidovci i STAN se v příštích volbách vůbec nemusí dostat do Sněmovny. V takové situaci může právě Klaus ml. sehrát roli tzv. kingmakera, který i s minimálním volebním ziskem korunuje příští vládu,“ uzavřel Holec se slovy, že Trikolóra by se mohla hodit i ODS, což by byl comeback i pomsta v jednom.

