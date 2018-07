Klus se distancuje od Babiše. Důležité je, aby člověk obstál sám před sebou, řekl

„Nejasná doba, ve které žijeme, potřebuje jasná stanoviska. Dost často se setkávám s nelibými názory na to, co Andrej Babiš dělá,“ poznamenal Klus s tím, že k jeho rozhodnutí o distanci došlo poté, co jeho přátelé, kteří také nesouhlasí s Andrejem Babišem, odjeli na festival Colours of Ostrava, který Andrej Babiš sponzoroval. Podle jeho slov totiž nejde podporovat někoho, s kým člověk nesouhlasí.

„Velkou roli v rozhodování o tom, jak se k dané věci postavím, je morální charakter. A u něj mi vadí to, že křivě přísahal na zdraví svých dětí,“ dodal Klus. „Pohár mé trpělivosti nyní přetekl,“ poznamenal písničkář. Babiš se mu za jeho slova neozval. „Můj post je mojí osobní sebereflexí,“ řekl pak ještě jednou ke svému příspěvku, podle svých slov nikoho nepranýřoval.

Dopady svého činu nepočítal. „Je důležité, aby člověk obstál sám před sebou,“ zmínil. „Naše společnost je podle mého v obrovské frustraci. A já odmítám být v roli oběti, chci aktivizovat společnost,“ sdělil Klus.

Závěrem se pak Klus vyjádřil ke svému vztahu k Richardu Krajčovi, jehož podporuje Agrofert. „Nelíbí se mi moment, že umožňujete politikovi participovat na vašem umění a odmítáte to přiznat. Tahleta nevyjasněnost mě rozčilovala,“ podotkl závěrem.

Psali jsme: Ministr Brabec: Česká republika zavádí zákaz vývozu tygrů do zemí mimo EU Ředitel Nemocnice Na Homolce: Uzavřeli jsme s panem ministrem gentlemantskou dohodu Brodská KDU-ČSL omladila kandidátku, lídrem je Ondřej Pavlas STAN a TOP 09 půjdou do komunálních voleb ve Zlíně spolu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef