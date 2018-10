Koalice bude jednat o minimální mzdě, výživném či reformě penzí

Ministerstvo práce pod vedením ČSSD navrhlo původně navýšení minimální mzdy od ledna o 1500 korun na 13.700 korun. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se mělo přidat o tisícikorunu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) pak přišla s kompromisem 1200 korun. Zaměstnavatelé by nejnižší výdělek zvedli maximálně o 800 korun. Část odborů požaduje 1500 korun, část by se spokojila s tisícikorunou. Rozhodne vláda.