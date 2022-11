Koktavá klimaaktivistka peskuje na ČRo poslankyni, ale vrabelovcům počítají zuby. Vývojář Vávra žasl u rádia

reklama

Daniel Vávra prý stejně jako jiní zaznamenal, že proběhla univerzitní „stávka za klima“. Připsal k ní pár poznámek. Upozornil mimo jiné, že v České republice studuje na vysokých školách na 300 tisíc studentů – a ke „stávce“ se připojily jen stovky studentů.

„V ČR studuje vysoké školy cca 300.000 lidí. I kdyby se zapojilo do ‚stávky‘ po celé republice třeba 1000 revolucionářů, představují cca 0.3 % všech studentů. Jejich preference jsou horší než volební výsledky Volného bloku. Jejich univerzity přitom za klima nestávkovaly a tak už samotný název je lež, kdy se parta levicových extremistů zaštiťuje renomé institucí, které s jejich akcí nemají nic společného, kromě toho, že se jim teenageři se zaťatými pěstičkami rozhodli okupovat vestibuly,“ napsal Vávra na facebooku.

Konstatoval také, že těmto mladým demonstrantům nejde o záchranu klimatu, ale o zničení kapitalismu. „Což lze vyčíst z jejich transparentů a nijak se tím netají,“ upozornil s dovětkem, že vláda Petra Fialy (ODS) už jejich přání tak či onak plní.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takže abychom si to shrnuli. Naprosto miniaturní partička mladých extrémních levičáků si dá honosný lživý název a má cestu do mainstreamových a veřejnoprávních médií vydlážděnou. Dnes ráno jsem poslouchal zástupkyni stávkujících ve veřejnoprávním rozhlase. Snažila se poučovat předsedkyni sněmovního Výboru pro životní prostředí, co má vláda dělat, aby zachránila planetu. Koktala u toho a bylo mi za ni trapně. Jakou kvalifikaci k tomu 21letá slečna měla? Má střední výtvarnou školu. To já mám taky. Přesto mě ‚překvapivě‘ nikdo do debat o klimatu nikam nezve,“ upozornil Vávra.

Proti demonstrantům bojujícím za zlepšení klimatu postavil do kontrastu to, jak řada médií informuje o demonstrantech kolem Ladislava Vrabela.

„Pro srovnání. Když je na Václaváku demonstrace desítek tisíc lidí, nikdo se s nimi nebaví a vycházejí články o tom, že jsou to nevýznamní kreténi, mají špatné čepice a málo zubů. Když se parta pár desítek mladých komunistů projde po nábřeží a zablokuje dopravu, tak se čtrnáct dní o ničem jiném nemluví a diskutují s nejvyššími představiteli země. Jenom Český rozhlas vydal o stávce za 4 dny osm článků, plus několik rozhovorů v éteru,“ uvedl Vávra.

Nakonec přidal ještě jednu poznámku.

Připomněl, že je také zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu a jako takový prý ví, že petici na ochranu svobody slova, sepsanou tímto společenstvím, podepsalo na 30 tisíc lidí, včetně několika osobností. Ale přesto, že se podle Vávry celý spolek věnuje obraně svobody slova velmi intenzivně, do veřejnoprávních médií prý dosud nebyl pozván žádný zástupce spolku.

„Kdybych zaťal pěstičku, vzal si tričko ACAB, ZNIČIT KAPITALISMUS a mluvil jménem party teenagerů od nás z hospody, tak bych byl na ČT nejspíš obden. Děláme to špatně. Jsme my to ale hlupáci. A tedy, zajímalo by mě, jestli by ten chlápek s transparentem, že chce vidět hořet domy uhlobaronů, dostal podmínku, nebo šel sedět na tvrdo, kdyby tam místo uhlobaronů byl napsaný někdo jiný. A toho bezzubého bezdomovce předpokládám taky nikdo nebude označovat za dezoláta, protože stojí před správným transparentem,“ konstatoval.





Psali jsme: Pochod na ČT začal. V davu uvízl novinář, je to prý zlé Kovářovou děsí měnící se svět: Nálepkovači chtějí právo jen pro sebe a ostatní musí mlčet! Jasné NE pro Rakušana a jeho plány. Z konference těch, kteří se nechtějí nechat umlčet. A dopis Musejí odsoudit i Němcovou. Bývalý elitní vyšetřovatel už toho má dost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.