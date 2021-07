Kolář, náhrada Feriho: Zeman? Pořád někde zavřený, chová se hrozně. Omlouvat se mu nebudu

reklama

„Není to kus za kus," vyjádřil se nejprve Kolář k tomu, že on na kandidátku rozhodně nepřichází s tím, že bude lovit mladé voliče – jako to měl za úkol právě Dominik Feri. „Já už jsem na to moc starej, abych lovil mladý, tak musím přijít s něčím jiným," uvedl Kolář a vyjádřil se k Feriho kauze. Ten z kandidátky odstoupil kvůli obvinění ze sexuálního násilí.

„To, co se stalo, byl pro všechny šok. Nutno říct, že sexuální násilí je špatně bez ohledu na to, kdo se ho na kom dopouští. Je to špatně. Odsuzuji to, sám jsem nikdy nepochopil, proč by měl někdo potřebu se něčeho takového dopouštět. O to větší to byl šok, když se objevilo, že by se toho měl dopouštět někdo jako Dominik Feri. Ale na druhou stranu říkám, že je to věc policie, která to prošetřuje, a případně soud má rozhodnout, jak to bylo,“ podotkl Kolář.

Následně se i vyjádřil i ke svým dřívějším slovům, kdy o prezidentu Miloši Zemanovi pronesl, že je zlodědkem z Hradu. „Není to příliš. Otitulovat zlodědkem z Hradu člověka, který o jakékoliv menšině říká, že se mu hnusí, vůbec není špatně,“ řekl Kolář. Svá slova Zemanovi adresoval poté, co hlava státu řekla o transgender lidech, že jsou mu odporní. „Pan prezident dlouhodobě pracuje na tom, aby se o něm nemluvilo hezky. A myslím si, že zlodědek je ten nejmírnější výraz, který lze použít pro pana prezidenta. Je to člověk, který rozděluje společnost, vyžívá se v tom, když může se o někom vyjádřit neuctivě, hanlivě, někoho pošpinit, a opravdu si nemyslím, že to je člověk, který by si zasloužil respekt. A já k němu ten respekt bohužel nechovám,“ dodal Kolář.

„Kdybych chtěl pana prezidenta nějak urazit, nebo mu to natřít, tak použiju jiný výraz. Ale zlodědek, to je takový... to se může brát i s nadsázkou. Ježibaba taky není špatný slovo,“ dodal. Omlouvat hlavě státu se nehodlá. „Když on se omluví těm transgender lidem nebo menšinám, které napadá, tak potom začnu přemýšlet o tom, že bych se omluvil, ale znovu říkám, že si nemyslím, že zlodědek je výraz, za který je nutné se omlouvat,“ podotkl.

Prezident podle něj pak rozhodně není člověkem, který by byl schopen vykonávat úřad. „Nikdo neví, co se s panem prezidentem děje. On je pořád někde zavřený, nikdo neví kde, jestli je v Lánech, na Hradě, v Lumbeho vile. Nikdo netuší, co se děje s panem prezidentem. A když pak po nějaké době se objeví na světle božím, tak vypadá, že na tom není zdravotně nejlíp, což je to, co by mi vadilo nejmíň. Mně vůbec nevadí, že je pan prezident na vozíčku, chraň bůh. Ale to, co potom říká, jak se chová, on jede na summit, kde se řeší mimo jiné to, jak budou naši spojenci reagovat na kauzu Vrbětice, a pan prezident o tom vůbec nemluví, nepoděkuje jim za to, že se nás zastali. On, zkrátka a dobře, si myslím, že není ve stavu, kdy by byl schopen rozeznávat realitu a adekvátně na ni reagovat,“ dodal Kolář, že jde o jeho osobní, subjektivní hodnocení.

Ve Sněmovně by se chtěl Kolář věnovat zahraniční politice, bezpečnosti, dezinformacím. „S tím mám takovou intimní zkušenost. Mám k tomu dlouhodobě blízko,“ řekl Kolář, jenž se podle svých slov stal velmi významným dezinformačním terčem. Kvůli postoji k soše generála Koněva (a jejímu odstranění) mu vyhrožovali smrtí.

„Je potřeba s tím pracovat, protože naše virtuální prostředí je těmito věcmi zahlcené. Lidé se v tom ztrácejí, tápou. Když vyjdete na venkov, tak lidé nedokážou rozlišit, co je pravda, co není pravda. Hltají ty informace,“ řekl k dezinformacím Kolář.

Policie začla vyhrožování jeho osobě prý řešit sama, z úřední povinnosti. „On tu výhrůžku napsal v diskusi pod článkem na zpravodajském serveru,“ podotkl Kolář, jenž podle svých slov sám žádné trestní oznámení nepodával. Policejní ochranu pak podle svých slov měl půl roku. „Byl to zvláštní půlrok. Stane se z toho taková rutina. Měl jsem štěstí, že ti pánové od policie, kteří se mnou byli, tak byli strašně fajn lidi. S většinou jsme si sedli i lidsky a o to to bylo jednodušší,“ řekl.

