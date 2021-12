Kolem nemocnice ve Zlíně to opět vře

reklama

„Lhát se nemá a v politice už vůbec ne! Proto jsem se rozhodl podat trestní oznámení na hejtmana Radima Holiše, který prohlašuje, že nová nemocnice by ještě před zdražením stála 15 miliard, místo původních 8 miliard korun. Jako politik umím žít s tím, že mě odpůrci pomlouvají, ale vadí mi, že uráží práci mnoha desítek lidí, ať už z úřadu, nebo projektanty vítězného návrhu,“ prohlásil Jiří Čunek (KDU-ČSL) na Facebooku.

Informace o trestním oznámení však nechává hejtmana Holiše v klidu. „V případě kolegy Čunka mě to nepřekvapuje. Takhle se politika nedělá. Spíše se ptám: proč až teď a jaký je jeho záměr,“ reagoval Holiš.

Senátor Čunek opírá svou kritiku o to, že částku 8 miliard, za kterou měl kraj podle původních plánů postavit novou nemocnici, spočítaly čtyři renomované kanceláře, které zvítězily v soutěži na projekt nové nemocnice. „V této chvíli pracují například na novém onkologickém centru v Praze, nebo na rekonstrukci IKEMU. Jedna z kanceláří atelier-r v letošním roce získala hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu, kde byla oceněna i mezinárodní porotou. Tyto vítězné kanceláře přitom ručí částkou sto milionů korun, že se cena nezvýší. Proti tomu stojí Radim Holiš, který argumentuje úplně jinou částkou a odmítá říct, kdo a na základě čeho ji spočítal,“ uvedl Čunek.

Podobně to vidí také krajský zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci), který již v minulém volebním období patřil mezi nejhlasitější kritiky záměru výstavby nové nemocnice. „Již od roku 2019 opakovaně tvrdím, že záměr nové nemocnice v Malenovicích by stál mnohem více, než deklarovaných osm miliard. Opírám se přitom nejen o detailní analýzu materiálů, které nám tehdy předkládali „poradci“ exhejtmana Čunka, ale také mnohá expertní stanoviska například od ekonoma doc. Schwarze či od bývalého ředitele FN Olomouc doc. Rýznara. To, že ke stejným závěrům došlo i současné vedení kraje, které má k dispozici veškeré interní informace, pokládám jen za další důkaz toho, že tomu tak skutečně je,“ napsal Michal Dvouletý.

Hejtman Holiš navíc tvrdí, že projekt nové nemocnice by kraj „bolel“ i při osmi miliardách, které sliboval exhejtman Čunek. „Jiří Čunek bohužel zapomíná dodat, jaká je nyní realita a jaká by byla cena dnes. Za stávajících ekonomických podmínek by znamenala výstavba nové nemocnice už při nákladech 8 miliard korun do pěti let bankrot kraje. Nebyl by sice vyhlášen konkurs, ale kraj by byl zadlužený, spláceli bychom vysoké úvěry a chyběly by nám peníze na běžný provoz. Na kraj by tato investice měla fatální dopad,“ je přesvědčený Radim Holiš.

„Projekt nové nemocnice nevznikl v mé hlavě a z mého rozmaru, ale najali jsme odborníky, kteří spočítali cenu rekonstrukce staré nemocnice a cenu nové a ta vyšla lépe. Náš kraj měl možnost být první s novou nemocnicí a posunout péči o naše zdraví na vyšší úroveň, teď to opět bude Praha,“ reagoval senátor Čunek.

Vzpomínky na „najaté odborníky“ však zvedají ze židle nejednoho kritika Čunkovy nemocnice. „Trestní oznámení pokládám pouze za snahu Jiřího Čunka vrátit do hry jeho nerealistickou představu o výstavbě nové nemocnice v Malenovicích. Možná to dělá také proto, aby hájil firmy, se kterými připravoval tento megalomanský projekt a které za velmi zvláštních okolností vyhrály výběrové řízení na projektanta nové nemocnice i přesto, že jejich nabídka byla o 96 milionů korun dražší. Ať si každý udělá obrázek sám,“ přidává historickou retrospektivu krajský zastupitel Michal Dvouletý. „Jsem rád, že voliči vloni jasně řekli, že novou nemocnici nechtějí a že nynější vedení kraje přípravu výstavby nové nemocnice zastavilo,“ dodal.

Exhejtman Čunek však věří, že právě díky jeho trestnímu oznámení se každý dozví pravdu. „Politici, kteří pracují, nepotřebují lhát a má za ně mluvit odvedená práce. Za mnou ji vidět můžete, například v podobě nového vlakového nádraží, které se teď buduje na Vsetíně za téměř 3 miliardy. Za tuto částku Vsetín nezíská jen nové nádraží, ale celé nové řešení centra města,“ dodal Čunek.

