Komunistům utíkají voliči k ANO, ale to se prý změní. Konečná ohromila Tvarůžkovou výkladem, jak to udělá

Volby do Evropského parlamentu jsou za námi, nacionalistická hnutí sílí a tradiční strany hledají vysvětlení, proč nezískaly tolik hlasů, kolik si přály. Pozvání do pořadu Interview na ČT24 tentokrát přijala znovuzvolená europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Moderátorce Zuzaně Tvarůžkové si postěžovala, že jim hlasy utekly k hnutí ANO. Můžou za to prý hlavně velké demonstrace proti Babišovi a pomsta Pražákům.

Kateřina Konečná v eurovolbách uspěla jako jediná komunistická kandidátka, což sama nazvala velkým zklamáním. „Měla jsem pocit, že kampaň máme dobře nastavenou, neměla jsem opravdu pocit, že by to dopadlo pouze jedním mandátem,“ povzdechla si europoslankyně nad výsledkem hlasování. Podotkla, že poslední dva měsíce byli často mezi lidmi v ulicích a dostávalo se jim velmi pozitivních reakcí. Komunisté teď proto prý analyzují, co je tou příčinou, že pro sebe získali jediný mandát.

Nabízela se tak otázka, zda předseda KSČM Vojtěch Filip není nyní pod tlakem, aby odstoupil z vedení strany. „Před chvílí skončilo jednání s našimi předsedy krajů a se členy výkonného výboru, kde žádné takové tendence, že by měl být kdokoliv odvolán, vůbec nezazněly,“ upřesnila Konečná, která byla zodpovědná za volby, a v kontextu s tím podotkla, že na své funkci nelpí. „Nemám problém dát svou funkci k dispozici, nechat si ji znovu potvrdit, nebo se nechat odvolat,“ řekla s tím, že to samozřejmě ale není vždy pouze o jednom člověku.

KSČM se nyní snaží najít cestu zpět ke svým voličům. Konečná si postěžovala, že většinově jim hlasy utekly k hnutí ANO. „Tam je skutečně většina našich hlasů, z hnutí ANO se stalo marketingové levicové hnutí. Lidé tomu uvěřili,“ lamentovala europoslankyně, která ujistila Tvarůžkovou, že nepřestane bojovat o to, aby tyto hlasy získali zpět.

Konečná věří, že zčásti už přišli na to, jak voliče znovu získat na svou stranu. Musejí prý svá klíčová témata dostatečně odkomunikovat na sociálních sítích. „My jsme tohle zatím neuměli, neuměli jsme svá témata prodat,“ připustila europoslankyně, že politika je skutečně někdy marketing. Dodala, že z některých jejich návrhů, jako třeba všeobecné referendum, si ostatní strany udělaly politický bod. „Neříkám, že jsou tím zlí a že nám to kradou, ale my musíme najít cestu, jak začít ta témata otevírat,“ míní Konečná.

Volby byly podle Konečné bezesporu velmi ovlivněné demonstracemi v posledních týdnech. „Jezdila jsem po moravských regionech, lidé mi tam říkali, že se rozhodovali, zda volit Babiše, nebo KSČM. Rozhodli se volit Babiše právě proto, aby Pražákům ukázali, že lidi na Moravě demonstrace v Praze nezajímají,“ sdělila Konečná.

„Demonstrace v Praze nebyly ze strany široké veřejnosti vnímány pozitivně,“ je přesvědčena Konečná. Poznámky Tvarůžkové o tom, že se demonstrace konaly v řadě měst a na ty velké v Praze dorazili i lidé z regionů, její názor nezměnily. „Říkám, co je realita, že demostrace nahnaly do Babišovy náruče spousty voličů, dnes jsem o tom přesvědčena,“ zdůraznila Konečná moderátorce, která polemizovala stále nad tím, zda to skutečně odpovídá realitě.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu vnímá Konečná v souhrnu jako zklamání levice. „Nelze říct nic jiného, než že levice vymizela z politického spektra,“ poukázala nyní jediná levicová europoslankyně za Českou republiku. „Není mi to příjemné, ale voliči tak rozhodli, bude to těžký boj,“ dodala a znovu připomněla, že hnutí ANO přebírá KSČM voliče dlouhodobě, což nepopírá ani sám premiér.

„Je to tedy na nás, abychom poukazovali teď na to, že hnutí ANO se chová tak, jak se chová, a to díky tomu, s kým je ve vládě, respektive díky tomu, kdo tu vládu podporuje. Díky našim sedmi programovým prioritám,“ uzavřela Konečná.

