Konec ČT? Čísla, informace. Prý přijde velká změna

Televize, jak ji známe, je podle Pikory médiem minulosti. Soudí tak na základě faktu, že postupem času se změnila technologie i společnost a zákony, jimiž se televize řídí, už jsou zastaralé. „Změny asi čekají i Českou televizi. Budoucnost má internet. Televize je médiem minulého století,“ poukazuje na nevalné vyhlídky veřejnoprávní televize s tím, že realitou se dnes stává třeba diskusní televize DVTV či Netflix.

Britský premiér Boris Johnson zvažuje zrušení televizního poplatku veřejnoprávní BBC. Chce, aby TV poplatek byl dobrovolný. S jejím zpravodajstvím jsou labouristé dlouhodobě nespokojeni. Labouristé obviňují BBC například z toho, že dlouhodobě nadržuje konzervativcům.

Stejně tak jako se nyní děje v Británii, i v Česku pozoruje ekonom vzrůstající nevoli občanů k veřejnoprávním médiím. „O tom svědčí tahanice kolem schvalování výročních zpráv ČT v Poslanecké sněmovně. Nálada houstne i v samotné Radě ČT. Rada dvakrát po sobě odmítla schválit rozpočet. To je nebývalé. Rada i politici začínají chápat, že současná podoba instituce, která se tváří jako stát ve státě, je neudržitelná,“ podotýká Pikora.

Zároveň dodává, že Česká televize nemá rozpočet. „Už v listopadu uložila rada generálnímu řediteli ČT za úkol hledat úspory. Předložený rozpočet je prý – podle některých médií – ‚falešně‘ vyrovnaný,“ zdůrazňuje Pikora s tím, že vyrovnanosti údajně dosahuje jen díky čerpání z fondu televizních poplatků, což je některými lidmi vnímáno jako diskutabilní operace.

Vedení ČT na to zareagovalo tím, že navrhlo v rozpočtu na příští rok ušetřit proti původnímu návrhu 170 milionů korun. „Rozpočet tak počítá s náklady a výnosy 6,775 miliardy korun. Nyní je na radních posoudit, zda to je hodně, nebo málo. Proti skoro tři čtvrtě miliardy se mi to zdá málo. Ukazuje se přitom, že je kde šetřit. Vedení televize navrhlo ušetřit 100 milionů korun ve výrobě pořadů, 30 milionů na přechodu na vysílací standard DVB-T2, 25 milionů na investicích a 15 milionů na provozních nákladech. Jen 15 milionů na provozu?“ podivuje se Pikora.

Ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák to však na posledním jednání od Rady ČT schytal. Přestože původní verzi rozpočtu, kterou na předchozím jednání radní odmítli, seškrtala Česká televize o 170 milionů korun, nebyl rozpočet na příští rok schválen.

Hlavním důvodem je skutečnost, že podle dlouhodobého plánu hrozí, že by veřejnoprávní médium muselo z roku na rok škrtat až 800 milionů korun. Proto musí generální ředitel předložit nový dlouhodobý plán na roky 2021 až 2024 a až poté budou moci radní zodpovědně posoudit rozpočet na příští rok. Více jsme psali ZDE.

„Objevil se návrh, že by televizi bylo možné platit ze státního rozpočtu a koncesionářský poplatek by byl zrušen, protože se vlastně jedná jen o další daň,“ podotýká Pikora s tím, že ve světě to není nic neobvyklého. Není podle něj pochyb o tom, že bude muset televize šetřit. Nesouhlasí s tvrzením, že by změnou financování přišla veřejnoprávní média o svou nezávislost.

ČT má nyní šest kanálů a téměř tři tisíce zaměstnanců, podobně jako BBC. U BBC přitom britští politici tvrdí, že je zbytečně velká a potřebuje zmenšit a snížit výdaje. U ČT to je stejné. Předpokládá proto, že i u nás Česká televize zažije v budoucnu velké změny.

A nepůjde jen o formát vysílání, počet kanálů, počet diváků, financování, rozpočet a podobně. Půjde i o formu kontroly veřejnoprávních médií. „Řada lidí se Radě ČT směje, že není plně nezávislá v tom smyslu, že sice hospodaří podle ‚vlastního‘ rozpočtu, ale náklady na činnost rady a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize,“ píše ekonom.

Jako příklad uvádí, že kdyby si Rada ČT chtěla nechat zpracovat nějakou analýzu, musí žádat vedení televize, které si může vybrat takového zpracovatele, že nakonec vyrobí to, co bude vedení vyhovovat. „To otevírá otázku, zda by neměla být veřejnoprávní média kontrolována Nejvyšším kontrolním úřadem. Člověk se vlastně ptá, jak je možné, že to tak ještě není. Bojí se snad někdo, že když NKÚ uvidí vedení ČT do karet, přijde ČT o nezávislost?“ uzavírá ekonom Pikora.

Psali jsme: Zásadní změny ve veřejnoprávních médiích. Jestli je udělá Johnson v BBC, další budou následovat Johnson chce omezit koncesionářské poplatky pro BBC. Křičí se. Jenže chybí všechny informace. Marian Kechlibar promluvil Česká televize: Kila cukru, másla a čokolády. Na obrazovky míří úspěšný kulinářský formát BBC Marian Kechlibar: Poznámka k BBC a jejím poplatkům







Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.