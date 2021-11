Konec uhlí v roce 2030. To by byl úspěch, říká ,,ministryně" z KDU-ČSL

Senátorka za KDU-ČSL, jež je kandidátkou i na ministryni životního prostředí v nově vznikající vládě, Anna Hubáčková by za největší úspěch považovala, kdyby ukončení využívání uhlí nastalo v roce 2030. Uvedla to pro server iROZHLAS.cz.

V případě, že by se Hubáčková opravdu dostala na resort životního prostředí, věnovala by se mimo jiné tématům, která jsou strategická a přináší je Evropská unie. Druhé pro ni stěžejní téma jsou klimatické změny. „Jde o adaptace na tyto poměry a na nové klimatické podmínky. To je Green Deal,“ poznamenala Hubáčková.

„Znamená to, jak se chovat v krajině tak, aby se nám její teplota nezvýšila o více než jeden a půl stupně – zatím ty vize vidíme do roku 2050. A toto je jedno z hlavních témat, které chci promítnout do práce Ministerstva životního prostředí, pokud tedy nastoupím. Asi i rozšířit spolupráci s jinými ministerstvy,“ uvedla. Neopomněla samozřejmě zmínit i kauzu Bečva, kdy se chce věnovat ochraně pitné vody – a zároveň také dořešit tento případ.

Rozhovořila se také o fosilních palivech, kdy podle jejích slov je cílem je nepoužívat. Podle ní bude výzvou, jak v této oblasti změnit myšlení lidí, výrobu a co nabídnout, aby auta byla co nejmíň zdrojem znečištění. Zmínila, že by chtěla změnit závěry uhelné komise, která navrhla ukončit využívání uhlí až v roce 2038.

„Jedna věc je, co si přejeme, a druhá věc je, k čemu nás donutí zhoršující se životní prostředí, jak nás donutí udělat kroky rychleji. A myslím si, že právě v omezení a zastavení těžby. Limity jsou pro nás neprolomitelné. A termín 2038, který jste možná viděli v našem koaličním prohlášení, je pro mě výzva, abych zapracovala co nejvíc na tom, aby to bylo dříve,“ podotkla Hubáčková, jež by za největší úspěch považovala rok 2030, nejpozději rok 2033.

