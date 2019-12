Konspirace! Vše je jinak. Senátor Goláň postavil stíhání Babiše na hlavu. Doslova

Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 13977 lidí

Zemanovo rozhodnutí přišlo jen pár dnů po doručení auditu Evropské komise, podle kterého Babiš setrvává ve střetu zájmů, a hrozí, že bude muset Česká republika vracet stamiliony korun.

Mnoho politických představitelů a novinářů tyto události briskně komentuje.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri přispěchal se sarkastickou poznámkou k souběhu dvou Babišových kauz. „Včera audit. Dneska Čapí hnízdo. Co přijde zejtra? Čert?“ napsal Feri na svůj Twitter.

Včera audit.

Dneska Čapí hnízdo.

Co přijde zejtra? Čert? — Dominik Feri (@DominikFeri) December 4, 2019

A s podobně stručnou poznámkou se přidal i novinář Jindřich Šídlo. „Tomuhle se říká blbej tejden, že jo?“ pobavil se.

Tomuhle se říká blbej tejden, že jo? — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) December 4, 2019

Šéfredaktor deníku Forum24 Pavel Šafr si také neodpustil vtipnou poznámku. „Slyšel jsem teď jednoho kolegu zvolat něco, co jsem v naší redakci fakt nečekal. Ať žije Zeman,“ napsal Šafr.

Slyšel jsem teď jednoho kolegu zvolat něco, co jsem v naší redakci fakt nečekal: “Ať žije Zeman” ?? — Pavel Šafr (@pavelsafr) December 4, 2019

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík přispěl komentářem o dnešním průběhu jednání Poslanecké sněmovny. „Tak už chápu, proč dnes Babiš ve Sněmovně tři hodiny blábolil od Aše k Tatrám. Potřeboval se vypovídat z traumatu, které mu způsobil nejvyšší státní zástupce,“ měl dobrou náladu opoziční poslanec.

Tak už chápu, proč dnes Babiš ve sněmovně tři hodiny blábolil od Aše k Tatrám. Potřeboval se vypovídat z traumatu, které mu způsobil nejvyšší státní zástupce. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) December 4, 2019

Ostatní opoziční poslanci ale v tak dobré náladě nebyli a opětovně volají po Babišově rezignaci. „Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu EK ke střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR,“ má jasno šéf ODS Petr Fiala.

Kombinace trestně stíhaného premiéra a aktuálního auditu EK k střetu zájmů premiéra Babiše je nepřijatelná. Je to závažná zpráva, která má vliv na celou politickou scénu. Premiér Babiš by měl do vyřešení svých problémů odstoupit a nezatěžovat jimi ČR. — Petr Fiala (@P_Fiala) December 4, 2019

Lídr Pirátů Ivan Bartoš má o dalším postupu Babiše také jasno. „Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády,“ napsal stručně a výstižně svůj názor.

Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a rovněž permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) December 4, 2019

A se stejným požadavkem se přidala i nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Vítězství hnutí ANO ve volbách nikdo nezpochybňuje, bylo přesvědčivé, a protože našli většinu opřenou o bolševiky, mají právo vládnout. Premiérem této země ale nemůže být osoba jeho morálního kreditu, proto musí rezignovat,“ napsala na svém Twitteru.

Vítězství hnutí ANO ve volbách nikdo nezpochybňuje, bylo přesvědčivé, a protože našli většinu opřenou o bolševiky, mají právo vládnout. Premiérem této země ale nemůže být osoba jeho morálního kreditu, proto musí rezignovat.



Andrej Babiš brzdí všechny schopné lidí naší země. — Markéta Adamová (@market_a) December 4, 2019

Šéfka TOP 09 pak neopomněla pochválit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. „Pavel Zeman svým rozhodnutím potvrdil, že je zárukou nezávislosti státních zástupců,“ uvedla a připomněla slova prezidenta Miloše Zemana o případné abolici. „Nyní máme trestně stíhaného premiéra s obrovským střetem zájmů. Pokud by mu v takové situaci Miloš Zeman udělil abolici, jak deklaroval, ničím bychom se nelišili od mečiarovského Slovenska,“ přirovnala Pekarová Adamová.

Pavel Zeman svým rozhodnutím potvrdil, že je zárukou nezávislosti státních zástupců.



Nyní máme trestně stíhaného premiéra s obrovským střetem zájmů. Pokud by mu v takové situaci Miloš Zeman udělil abolici, jak deklaroval, ničím bychom se nelišili od mečiarovského Slovenska. — Markéta Adamová (@market_a) December 4, 2019

Na prezidentova slova o abolici se rozpomněl také senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš. „Po dnešním rozhodnutí nejvyššího státního zástupce tady znovu máme trestně stíhaného premiéra se zásadním střetem zájmů. Dočkáme se abolice?“ položil řečnickou otázku Drahoš.

Po dnešním rozhodnutí nejvyššího státního zástupce tady znovu máme trestně stíhaného premiéra se zásadním střetem zájmů. Dočkáme se abolice? — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) December 4, 2019

O souběhu Babišových kauz a dobré práci Pavla Zemana poreferoval i šéfredaktor Respektu Erik Tabery. „Tohle není dobrý týden pro Babiše. EU potvrdila, že je ve střetu zájmů, a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman právě vrátil k došetření Čapí hnízdo. Je to dobré rozhodnutí, protože i ve zprávě státního zástupce Šarocha bylo víc argumentů pro pokračování kauzy než pro ukončení,“ pochválil Zemana Tabery.

Tohle není dobrý týden pro Babiše. EU potvrdila, že je ve střetu zájmů a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman právě vrátil k došetření Čapí hnízdo. Je to dobré rozhodnutí, protože i ve zprávě státního zástupce Šarocha bylo víc argumentů pro pokračování kauzy než pro ukončení. — Erik Tabery (@etabery) December 4, 2019

Senátor Tomáš Goláň ale nejvyššího státního zástupce nechválí, naopak varuje, že i toto rozhodnutí je politické a pro Babiše pozitivní. „O scénáři, kdy Pavel Zeman nechá pokračovat trestní stíhání Andreje Babiše, jsem informoval zde více než před měsícem a minulý týden jsem dostal echo, že se to už chystá, proto jsem o tom opětovně informoval i tuto neděli... a hle, už je to tady. Smyslem a účelem tohoto rozhodnutí je získat pro Pavla Zemana velkou důvěru veřejnosti, nic víc. Proč nechal rodinu být? Všichni se přece na tom podíleli stejně, jak rodina, tak i Andrej Babiš. Tak proč Andrej Babiš ano a rodina ne? Odpověď je jednoduchá, protože s rodinou přece nikdo nepotřebuje hrát politické hry...,“ myslí si Goláň a dodává, že jde jen o to, aby byl Pavel Zeman potvrzen jako nejvyšší zástupce na příštích deset let.

