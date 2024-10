Kotrba k výročí útoku na Izrael: Palestinec se samopalem a žvanírna OSN

7. říjen 2023 vstoupí do dějin jako den, kdy Hamás vtrhl do Izraele, brutálně povraždil více než tisíc lidí a další stovky zajal. Od té doby zuří v oblasti konflikt, který se nedávno rozšířil i do Libanonu, kde působí militantní hnutí Hizballáh. Zejména kvůli utrpení palestinských civilistů v Pásmu Gazy vyvstal i v západních zemích názor, že Izrael jedná proti mezinárodnímu právu, je zodpovědný za humanitární katastrofu a měl by usilovat o mír s Palestinou.

Kotrba ale upozorňuje, že Izrael se po hrozivém masakru jen konečně odhodlal učinit přítrž všem islamistům, kteří desítky let usilují o zničení židovského státu, a za mrtvé Palestince nese odpovědnost Hamás.

„Dnes před rokem otřásl Izraelem brutální masakr Hamásu, při kterém palestinští teroristé vpadli na území Izraele a zabili více než tisíc lidí. Izrael se rozhodl po skoro dvaceti letech šarvátek už dál neusilovat s Palestinci o příměří ani o mír. Spustil vojenskou operaci, kterou první měsíc řídili vojáci. Systematicky ničil jedno stanoviště Hamásu za druhým bez ohledu na to, jestli bylo skryto pod školou, pod nemocnicí či jinými ‚mírumilovnými‘ budovami. Jestli nad ozbrojenci ve sklepě byl sklad léků či prodejna potravin. To je válka. Živé štíty z civilistů a maskování vojenských stanovišť v civilních objektech je prasárna. Přeživší po mrtvých ať viní Hamás,“ má jasno Kotrba.

Ten také upozorňuje, že počáteční podpora Izraele kupodivu začala i v západních zemích narážet na propalestinské apely, které ale podle něj neodrážejí skutečné důvody celého konfliktu. „Postupně při této operaci začali mít převahu politici a vojenská hlediska šla k čertu. Armáda nezničila všechny tunely a domy nad nimi. Píárové výkřiky o míru zasáhly blízkovýchodní politiku. Palestinští a jiní muslimští migranti v Evropě i Americe se ukázali jako skvělá nátlaková skupina. Od zjevných nábožensko-politických sympatií k teroristům přes všemožné levičácké žvásty o míru a příměří až po obyčejný strach se Izraele a židovského boje za vlastní zemi zastat. Ať jdou k čertu američtí demokraté a evropští zbabělci, mající strach z vlastních muslimů,“ hřímá Kotrba.

Kotrba je kritický zejména k OSN a generálnímu tajemníkovi António Guterresovi, který v některých vyjádřeních dává na roveň teroristy z Hamásu a odvetné akce Izraele. „Ať jde k čertu António Guterres, který nerozezná teroristu od humanitárního pracovníka UNRWA. Ať jde k čertu s ním i OSN, protože je to žvanírna k ničemu, která krmila a ošetřovala desítky let zločince. Tato válka nemůže skončit posíláním léků, potravin a peněz do Gazy, hloubením dalších tunelů a živením teroristů a jejich rodin. Tato válka nemůže skončit falešným příměřím s hrozbou dalšího masakru,“ upozorňuje Kotrba i na zjištění, že úřad OSN pro humanitární pomoc v Pásmu Gazy ve skutečnosti infiltroval Hamás.

Podle Kotrby nemůže být o žádném míru řeč, dokud budou v oblasti panovat protiizraelské nálady a budou se skandovat hesla jako Palestina od řeky k moři. „Jsou situace, kdy příměří je čas k přeskupení sil protivníka a mír je neúnosný, kdy se rovná zbabělosti a porážce. Toto je jedna z nich. Já nechci mír do chvíle, než se Hamás vzdá vlády nad Gazou a Gaza se nestane integrální součástí Izraele, kde bude židovská armáda a policie udržovat pořádek. Dokud bude jediný tunel s odpalovacími rampami funkční. Já nechci mír ani příměří, dokud jediný Palestinec bude skandovat, že chce Palestinu od řeky k moři. Dokud jediný Baghrútí bude vyzývat k třetí intifádě proti Izraeli. Protože od moře k řece je Izrael, ne Palestina. To je realita, kterou nic a nikdo nezmění,“ tvrdí Kotrba a varuje, že porážka islamistů je nutností, jinak bude v budoucnu ohrožena i Evropa.

„Já nechci mír, dokud jediný Palestinec bude držet v ruce samopal. Já nechci mír, dokud poslední Palestinec, držící v ruce samopal, nebude mrtvý. Do té doby bude intifáda pokračovat dál a s každou generací. Nechci mír, dokud na hlavy Židů budou padat palestinské rakety kupované či vyráběné za evropské peníze. Mír vykoupený pokořením, houkáním sirén protiraketového systému a strachem o život není mír, ale plíživá porážka. Chci bezpečný Izrael. I pro děti tančící v poušti. Chci Izrael od moře k řece. Protože v případě vítězství muslimského fanatismu další na řadě bude Evropa. Od moře k moři. A já nechci muslimskou Evropu,“ dodává Kotrba.