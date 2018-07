Kreatura, napsal o řediteli ÚSTRu Žáček z ODS, jeho předchůdce

Podle informací serveru Ekonomický deník.cz se policie zajímá o náklady na rekonstrukci síla ÚSTR v Siwiecově ulici v Praze, v budově bývalého socialistického Prognostického ústavu. Členové Rady ÚSTR v souvislosti s touto kauzou vyslechli i ředitele ústavu Zdeňka Hazdru a jeho podřízené. Hazdra dokonce čelil pokusu o odvolání, ale ustál ho.

Po bouřlivém jednání se pro jeho odvolání nenašla většina hlasů. „Radní se však shodli na tom, že podají podrobný podnět k prošetření rekonstrukce budovy Národnímu kontrolnímu úřadu,“ píše server

Rekonstrukce objektu probíhá kvůli azbestu, který je obsažen v útrobách budovy. Cena rekonstrukce by prý měla přesáhnout 100 milionů korun.

„Stydím se, ze funkci ředitele ÚSTR obsadila taková kreatura, pro tento typ lidi fakt nebyla tato pozice určena. A to ponechám stranou, že se v ÚSTR krade. Pokud to řeší vrchní státní zastupitelství a NCOZ, tak je škoda nad 150 milionů. A radním to tak zjevně vyhovuje... Nejde náhodou o veřejné prostředky, které má rada ÚSTR hlídat?“ zeptal se Pavel Žáček, někdejší ředitel ÚSTR.

Psali jsme: Další revoluce v protitotalitním ústavu? Ředitel může skončit kvůli vyšetřování rekonstrukce A taky jsem zabil babičku a znásilnil neteř! Blažek dostal políček z ÚSTR za vystoupení na demonstraci proti Babišovi. A věc se ještě přifoukla Jan Ziegler: Čeští historici drsně do Rusů - falšujete dějiny Historici z ÚSTR dnes vmetli ruským kolegům: Jsme v šoku, jak vaše média překrucují dějiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp