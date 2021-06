Krvavý převrat! Putin a Krym: Po Bidenovi zaskočil novináře

Americký prezident Joe Biden se dnes poprvé setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Ženevě. Po skončení summitu Putin na tiskové konferenci oznámil, že se s Bidenem dohodli na návratu ruského velvyslance do Washingtonu a amerického ambasadora do Moskvy. Společný rozhovor označil za konstruktivní, nikoli nepřátelský. Odmítl, že by ruská zahraniční politika měla být nepředvídatelná, taková podle něj byla v minulosti spíše ta americká. A pak došlo i na Ukrajinu...

Mezi tématy, o kterých oba prezidenti společně jednali, byla bezpečnost, strategická stabilita, urovnání regionálních konfliktů, ale také obchodní vztahy či spolupráce v Arktidě.

Putin po skončení ženevského summitu uvedl, že se s Bidenem dohodli na návratu velvyslanců na jejich posty v Moskvě a ve Washingtonu. „Dohodli jsme se, že tuto otázku považujeme za vyřešenou. Zda se na svá pracovní místa vrátí zítra, nebo pozítří, je jen technická otázka,“ sdělil ruský prezident.

Rovněž oznámil, že ministerstva zahraničí obou zemí zahájí konzultace ke komplexní spolupráci v diplomatických směrech. „Je tam hodně otázek, které se nahromadily,“ podotkl.

Oba prezidenti se věnovali také situaci na Ukrajině. „Myslím, že prezident Biden souhlasí s tím, že základem urovnání situace na východě Ukrajiny by měly být minské dohody. Pokud je k tomu ukrajinská strana připravena, touto cestou půjdeme. Pokud jde o možný vstup Ukrajiny do NATO, to podle nás není otázka, která by se měla projednávat,“ uvedl vůdce Kremlu.

Novinář pracující pro americkou televizi CNN Matthew Chance se Putina dotazoval, zda se setkání s prezidentem Bidenem neslo v přátelském duchu. „Žádné nepřátelství nebylo. Samozřejmě v řadě otázek se naše hodnocení liší. Myslím, že obě strany prokázaly snahu se vzájemně pochopit a hledat cesty ke sbližování stanovisek,“ zhodnotil společný rozhovor jako „velmi konstruktivní“.

S Bidenem si prý vysvětlili i výrok, ve kterém Biden Putina označil za vraha. „Vysvětlili jsme si to. Přesvědčil jsem se, že prezident Biden má hodně zkušeností,“ zmínil.

Těžko lze podle něj odhadovat, jestli se vzájemné vztahy Washingtonu a Moskvy zlepší, Putin ale hovořil o záblesku naděje pro vzájemnou důvěru. „Myslím, že celkově jsme mluvili stejným jazykem. Což ovšem vůbec neznamená, že musíme někomu nahlížet do duše nebo do očí. Musíme hájit zájmy svých zemí a svého lidu, a to vyžaduje pragmatický přístup,“ poznamenal Putin.

Prozradil, jak se nyní dívá na otázku kybernetických útoků na Spojené státy. „Co se týká kyberbezpečnosti, domluvili jsme se na tom, že v tomto směru začneme konzultace," uvedl, že toto téma považuje za velmi důležité. Zdůraznil, že z amerických zdrojů však vyplývá, že největší množství kyberútoků ve světě provádějí v kyberprostoru USA. Na druhém místě pak je Kanada, následují dvě latinskoamerické země a Velká Británie. „Rusko v tomto seznamu nefiguruje," zdůraznil.

Když došlo na otázky ohledně opozičního politika Alexeje Navalného, vyvaroval se šéf Kremlu vyslovení jeho jména. Konstatoval pouze, že opakovaně ignoroval ruskou legislativu a po příjezdu do Ruska se nechal dobrovolně a cíleně zadržet. „K tomu není co dodat,“ dodal stručně ruský prezident.

Na Západě se soudí, že nepředvídatelnost je významným rysem ruské zahraniční politiky. „Chcete se této nepředvídatelnosti vzdát?“ zeptal se ruským jazykem novinář Steven Rosenberg z BBC News. „Myslím, že jste v tomto dosáhl značného umění, co se týká Ruska,“ pousmál se Putin. „Jestli se na Západě něco takového domnívají, tak to neznamená, že to tak určitě je,“ upozornil.

Poté ruský prezident „vrátil míč“: „Když Spojené státy odstoupily z dohody o protiraketové obraně, to bylo zcela nečekané a neprůhledné. A pokud šlo o jednání v roce 2019, v tom také nebyla žádná stabilita,“ připomněl. Zmínil také, jak Spojené státy před rokem odstoupily od Smlouvy o otevřeném nebi. „Prezident Biden přijal velmi adekvátní řešení, že smlouva bude prodloužena o pět let,“ dodal.

Opět se vrátil k událostem spojeným s Ukrajinou a s Krymem. „Vše se odvíjí odtud. Otázka je, co je stabilního v tom, že byla poskytnuta podpora státnímu převratu na Ukrajině. Prezident Janukovyč byl ochoten odstoupit a konat nové volby. Nebylo třeba uskutečnit krvavý státní převrat, který vedl ke známým důsledkům v podobě Krymu a východní Ukrajiny,“ zrekapituloval.

„A myslíte, že v tom jsme nepředvídatelní? Já myslím, že se chováme zcela adekvátně vůči hrozbám, které pro nás vznikají,“ řekl ruský prezident Vadimir Putin a dodal, že aby situace byla skutečně stabilní, je třeba se dohodnout na pravidlech chování ve všech oblastech, ať už jde o strategickou stabilitu, kyberbezpečnost či regionální konflikty. „O tom všem je možné se domluvit, přinejmenším jsme dnes při jednání s prezidentem Bidenem měli takový dojem,“ uzavřel.

Oba politici se osobně setkali poprvé od chvíle, kdy se prezident USA v lednu ujal funkce. Šlo rovněž o první rusko-americký summit od července 2018, kdy se Putin setkal s tehdejším šéfem Bílého Domu Donaldem Trumpem v Helsinkách.

