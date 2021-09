Kšefty, tlachalové! Okamura, Hamáček, Vondráček a Ondráček se servali kvůli migraci

Zástupci stran a hnutí vystoupili v další předvolební debatě Speciál 360°: Hlas lidu vysílané na CNN Prima NEWS. K tématu migrace tentokrát promluvil vicepremiér ČSSD Jan Hamáček, který se dostal do ostrého názorového střetu s předsedou SPD Tomiem Okamurou, kterého obvinil z pořádání festivalu demagogie. Do Okamury se pustil také místopředseda bezpečnostního výboru za KSČM Zdeněk Ondráček, když se chvástal, že SPD první přišlo s nulovou tolerancí k migraci. Předseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček zdůrazňoval, že právě premiér Babiš a jeho maďarský protějšek Orbán zabránili kvótám v celé Evropě.

Je migrace opravdu reálnou hrozbou pro Česko? Podle Radka Vondráčka je pro Česko nelegální migrace trvalou hrozbou. „Hrozí další migrační vlna, existuje na to studie a tu musíme brát vážně. Situaci v Africe dobře znáte, něco takového nastat může,“ varoval a doporučil přečíst si knížku premiéra Babiše, kde se o této hrozbě píše.

V takovém případě by podle Okamury měly mít státy právo na svých hranicích k zastavení migrace použít sílu včetně střelných zbraní. „Kdyby nebylo zbytí... pokud by masy nelegálních migrantů překračovaly státní hranici, má každá suverénní země právo takto ochránit občany České republiky. Řekové na turecko-řecké hranici střelné zbraně loni používali a já s tím souhlasím,“ odvětil Okamura na otázku, zda si umí sám představit, že by střílel do lidí včetně dětí, a sklidil hlasitý potlesk diváků.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Recept na zamezení nelegální migrace nabídl také Zdeněk Ondráček: postačilo by potápět lodě pašeráků a migranty jednoduše vracet zpět. „Pokud zamezíme tomuto způsobu přepravy a budeme schopní tyto lodě zabavovat, tak by to migrační vlnu zpomalilo,“ uvedl.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Jsou čeští Romové utlačováni? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7952 lidí

Prostor dostaly i divácké dotazy.

Příznivkyně SPD se zeptala, proč zástupci stran a hnutí nyní jako jeden muž odmítají nelegální migraci, když hrozbu migrace dlouhodobě popírali.

Hamáček si okamžitě poklepal na čelo: „To je absurdní otázka. Takže migraci popíráme tak usilovně, že posíláme policisty do Maďarska, aby chránili hranice. Popíráme ji tak usilovně, že jsme dali 1,1 miliardy na pomoc Bosně a Hercegovině, Srbsku a Balkánu a dali jsme miliony na výbavu policie. Je to nesmysl. Bojovali jsme na začátku proti migraci a odmítali kvóty,“ reagoval ministr a v této souvislosti vyzdvihl i jednotný postup Visegrádské čtyřky. Divačku pak okřikl, ať nad jeho slovy nekroutí hlavou.

„Byli to Babiš a Orbán, kteří zabránili kvótám v celé Evropě,“ navázal na jeho slova Vondráček s tím, že právě za tento postup byla však v minulosti V4 označována za zločince a odsuzována.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předseda SPD se bil v prsa, že to bylo jeho hnutí, které jako první přišlo s tématem nulové tolerance k migraci. „My jediní hájíme nulovou toleranci k migraci. Já miluju ženy a nesnesu, aby někdo vykládal, že muž je ženě nadřazen,“ vystupoval proti přijímání islámských a afghánských migrantů. Azylovou politiku Evropské unie vidí jako hlavní problém migrační hrozby. Označil ji za nebezpečnou a požaduje její změnu. Jako příklad zmínil systém v Japonsku, kde si s nelegální migrací umějí podle něj poradit.

Jeho přivlastnění prvenství v otázce migrace se Ondráček vysmál: „Pravda je, že ještě když jste byl Úsvit, tak my jsme to dávno měli ve volebním programu. Nalijme si čistého vína,“ připomněl, že KSČM osoudila přijetí islámských migrantů. „Pokračujete ve hře na lži,“ utrousil směrem k Okamurovi.

Výsměch následně přišel i ze strany Hamáčka: „Já když tu poslouchám Okamuru, tak si říkám, že bych skoro chtěl být jeho přítel, protože on je předseda skupiny přátel Afghánistánu v Parlamentu a prezident Česko-afghánské obchodní komory. Škoda že jste to neřekl těm svým přátelům, když jste s nimi dělal ty kšefty. Že jste jim neřekl, co si o nich myslíte, to se divím, že s vámi potom ještě chtěli obchodovat,“ vysmíval se šéfovi SPD do obličeje.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 6% Víc peněz a osobní prosperitu 6% Svobodu podnikání 8% Demokracii 18% Bezpečnost 62% hlasovalo: 24750 lidí

„ČSSD je ve vládě skoro 30 let, jenom plácáte planá slova a neudělali jste pro to nic! Afghánské straně jsem jasně řekl, že jsem proti islámu a pro nulovou toleranci. Oni to vědí,“ hájil se předseda SPD.

„Pane kolego, byl jsem na desítkách jednání v zemích, které mají jako náboženství islám, kdybyste zahájil jakékoliv jednání tím, že jste proti islámu, vyrazí vás ze dveří a zastavíte se až na schodišti. Nevěřím vám!“ kontroval Hamáček za doprovodu potlesku diváků.

Okamura poznamenal, že Hamáček v roce 2015 na turecké ambasádě pronesl, že „islám má nezastupitelné místo v historii lidstva a že islám obdivuje“. „Takže to fakt ne,“ dodal. „Já se choval slušně k hostiteli,“ hájil se Hamáček. Poté se lídři začali dlouze překřikovat a obviňovat ze lží.

Další tazatel z publika položil otázku týkající se migrační situace na hranicích Polska a Litvy s Běloruskem, kde dochází k poměrně silně nelegální migraci, a zajímal se, jak ji řešit.

Pomoc ze strany Česka zde velmi kritizoval Ondráček. „Vnější hranice Schengenu mají být nepřístupné pro nelegální migranty. Česká republika by se měla do toho větším způsobem zapojit, pomoc je nedostatečná. V rámci Frontexu vykonává službu 33 policistů,“ hrozil se nad zastoupením policistů z České republiky.

Hlavním problémem je politika Evropské unie, namítl Okamura. „Dokud budeme v EU, tak budou sem migranti stále najíždět, protože se jim nabízí štedrý sociální systém. Evropská unie rovná se migrace. To je přímo globalistická politika a multikulturní politika Unie,“ upozornil s tím, že je třeba posílit ochranu hranic a změnit azylový systém.

Hamáček se v kontextu tématu ohradil na Ondráčka: „Je potřeba si říci, kdo ty migranty na bělorusko-litevskou a bělorusko-polskou hranici vozí... to je kámoš támhle kolegy Ondráčka – pan prezident Lukašenko, který se tím snaží tlačit na Evropskou unii,“ rýpl si vicepremiér s tím, že ministři vnitra mají v Evropě jasnou pozici a říkají, že je třeba použít evropské peníze na stavbu plotů na polské a litevské hranici či všude, kde bude potřeba.

Narážel na to, že Ondráček na svém facebooku opakovaně hájí běloruského prezidenta Lukašenka. Není v to jistý rozpor, pokud nyní kritizuje migraci? „Nevím, zda Lukašenka chválím, o Bělorusku jsem se zmínil dvakrát, třikrát. Jestli tu kolega říká, že jsem s Lukašenkem kámoš, já ho v životě neviděl.

Ale rozdíl mezi politikou KSMČ a ČSSD je, že my nevyhledáváme nepřítele, my hledáme dialog se všemi. Kdežto oni si svého přítele vytvořili v současné době směrem na východ a myslí si, že to je cesta, jak Česko někam posunout. Je to cesta do pekel, hloupá politika této vlády,“ vrátil úder.

„Pokud tam ta migrace je, tak ji zastavme, je to vnější hranice schengenského prostoru. Řekl jsem, že jsem pro to klidně tam postavit plot stejně jako v Maďarsku. Pokud toho nebudeme schopní, budeme muset řešit ochranu státní hranice, kterou nejsme kvůli neschopnosti vnitra schopní zajistit,“ dodal.

„Věta ‚pokud tam ta migrace je‘, vždyť Lukašeno migranty vozí letadly. To je státem organizovaný transfer migrantů do Běloruska, ti tam nespadli padákem,“ nevycházel Hamáček z údivu. „Lukašenko tím na nás tlačí, aby na nás měl páku. Proti tomu se musíme ohradit, to není o dialogu,“ vyslovil svůj názor.

Následovalo varování v podání Okamury: „Problém současné migrační politiky EU je ten, že oni chtějí legalizovat tu ilegální migraci, a tedy ještě nebezpečnější. Je to přijímání bez kvót, kde není už žádný limit. Chystá se i nový migrační pakt EU,“ zdůraznil šéf SPD.

Ministra Hamáčka tím pořádně namíchl: „Tohle je festival demagogie,“ smál se. „Evropská migrační politika bude taková, jakou dovolí a nastaví jednotlivé národní státy. Kolega Okamura se snaží vytvořit dojem, že ta zlá a ošklivá EU vše rozhoduje a my jsme bezbranní a nemáme možnosti. Já vás chci ujistit, že rozhodně tu nikdo neplánuje zavádět nové kvóty. Je to úspěch, že jsme nekecali, ale makali,“ řekl Hamáček, že máme sílu v rámci Unie své zájmy prosazovat.

„Zastavil to náš premiér, tu zásluhu má on. Ano – nekecal a makal,“ poopravil Hamáčka závěrem Vondráček.

Psali jsme: Okamura (SPD): Odmítáme předávání dalších pravomocí do Bruselu I horor je lepší. Docent znalý Německa: Klima prosazují novou metodou. Zachraňme Česko, i nám to hrozí Po volbách bude pakt EU o migraci, těší se Brusel. Přiznal to natvrdo Ministr Hamáček: Cíl je jasný, situace z první migrační krize se nesmí opakovat





