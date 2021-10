Kuba: Lockdownu se vzepřu. Napíšu pravdu, že 90 procent v nemocnicích jsou neočkovaní, a nadávají mi

reklama

„Pořád jsem přesvědčený, že se loňská epidemická situace nemůže opakovat v tom dopadu do nemocnic. To znamená, že by nemělo být to, že stejné počty nakažených nám budou končit v nemocnicích tak jako loni. Ta populace je proočkovaná, když se podíváme na tu strukturu pozitivních, v Jihočeském kraji, tak já to poctivě hlídám a téměř 40 procent z nich je ve věku 0–19 let a třeba jenom kolem 7–8 procent jsou lidé ve věku 65 let. Takže tam je vidět, jak se ty kohorty liší, nebo ty skupiny lidí liší v tom, jak jsou proočkovány, a zatím v téhleté chvíli je výrazně menší, řekněme, ten poměr lidí, kteří se z těch pozitivních potom dostanou do těch nemocnic,“ sdělil Kuba.

Podle jeho slov však v současné době nejde o výskyt viru. „To, co limitovalo fungování celé té společnosti v loňském roce, nebyl výskyt. To nebylo to, že jsme změřili počty pozitivních. To, co limitovalo fungování celé té populace, bylo, že se nám přehltil zdravotní systém. Že se zatížily nemocnice. Ta epidemie by vás nezajímala v situaci, kdybyste jenom počítal pozitivní lidi, kterým nic není a kteří nekončí v nemocnici,“ míní Kuba.

A hrozí v jihočeských nemocnicích omezení zákroků a přeměna některých ze standardních lékařských oddělení na covidária? „V téhleté chvíli jsme aktivovali systém, který fungoval vloni na jaře. To znamená každá nemocnice už spádově bere svoje pacienty, když byl ten výskyt minimální, tak jsme to měli, že to řešily Budějovice a Tábor, teď už jsme se vrátili do režimu, že to řeší všechny nemocnice. Těch pacientů v této chvíli je v absolutním součtu někde kolem stovky, takže to není žádná dramatická zátěž pro jihočeské nemocnice. Pro nás je samozřejmě potom velmi nepříjemné, pokud ti pacienti rostou na těch JIP a na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Tam je nevýhoda u těch covidových pacientů vlastně dvojí – jednak na péči o ně spotřebováváte mnohem větší množství sestřiček, musí se převlékat, je to poměrně složitý režim, takže pacicenti vám zahltí nemocnici už tím režimem. A zadruhé, pokud jich máte hodně na ARO a na JIP, ta péče je hodně specializovaná, a často ji poskytují lékaři, kteří uspávají na sále. Pokud máte tyhle JIP plné, tak potom nemáte možnost operovat, protože když se ta operace zkomplikuje, tak právě tam končí ti pacienti. Tohle se zatím neděje,“ dodal Kuba, že právě to ale vnímá jako zásadní riziko, aby se to nestalo.

Co se týče šíření nákazy, Kuba je přesvědčen o tom, že není možné dostat šíření nákazy na nulu. „A to proto, že je to skutečně silně přenosná respirační nákaza, která se na nulu v těch dětských kolektivech v podstatě dostat nedá,“ zmínil.

Zároveň zdůraznil, že je nutné si říct, co jako společnost chceme. „Buď budeme usilovat o to, aby to šíření bylo na nule, a já tvrdím, že to není možné, a biologicky to vlastně není možné, nebo budeme tu pandemii, nebo epidemii brzdit, nebo relativně to tempo regulovat tak, aby nám nepřetížila ten zdravotní stav. Pokud někdo chce nulu ve školách, tak ta je možná pouze za podmínek: Všechny vás někam zavřeme, abyste se nepotkali. To takhle prostě je a ponese to obrovské ekonomické a sociální náklady, které odmítám, aby Jihočeši podstupovali,“ zmínil Kuba, jenž by se rozhodně hodlal vzepřít případně vyhlášeným lockdownům.

Kuba se podle svých slov snaží neustále o očkování informovat. „Co zažívám na sociálních sítích, to mi chvílemi připadá, že jsme se dostali za hranu, protože tam, řekněme, agresivita a vyhrožování a nadávání, které tam člověk zažije jenom proto, že tam dá třeba informaci pro Jihočechy, kam se mohou jít naočkovat, tak to je něco, co už v podstatě trochu jako lidsky připadá nepochopitelné. Když skončím poradu s jihočeskými řediteli nemocnic, napíšu, že 90 procent lidí leží na JIP neočkovaných, protože to v tu chvíli tak je, tak se tam na mě snese od nadávek, výhrůžek a toho, že lžu, vlastně úplně absurdní debata. Je zvláštní, kam až to v té společnosti sociálně dospělo. Ale bohužel to v této chvíli k tomu patří, ale nezaznamenal jsem, že by v tuto chvíli na mě, nebo na někoho někdo házel kameny, třeba se k tomu dopracujeme taky,“ zakončil Kuba.

