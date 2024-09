Kuba místo Fialy? Mluví se o výměně šéfa ODS. Úspěšný hejtman „udeřil“ premiéra

Suverénní vítěz krajských voleb bylo hnutí ANO. Stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v deseti ze třinácti krajů. V Moravskoslezském a Karlovarském kraji získalo dokonce nadpoloviční většinu hlasů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji zvítězily vládní strany v čele s dosavadními hejtmany.

Výsledky krajských voleb premiér a šéf Občanských demokratů Petr Fiala komentoval slovy, že „nejde o úspěch ani fatální neúspěch“. Ocenil hlavně hejtmany Jihočeského kraje Martina Kubu a Královéhradeckého kraje Martina Červíčka z ODS.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby by si vedení ODS mělo přiznat, že krajské volby nebyly pro stranu úspěšné a nemění to ani skutečnost, že se mu pro ODS podařilo získat v krajských volbách na jihu Čech většinu. „Teď je na vedení ODS, aby si přiznalo, že problém tady je. Volby jsou vždycky stejné: neuspěli jsme. Ale budeme se tvářit, že je to trochu úspěch, trochu neúspěch, a začneme říkat, že musíme naši vládní politiku lépe komunikovat,“ komentoval Kuba pro Český rozhlas kriticky vyjádření Petra Fialy k výsledkům krajských voleb.

Anketa Kdo je budoucností ODS? Petr Fiala 2% Martin Kuba 16% Je to úplně jedno 82% hlasovalo: 2809 lidí

„Není jednoduché řešení, jak rychle změnit trajektorii, která je nastavená už roky nějakým stylem vládnutí. To, co vidíme ve výsledcích, je vždycky kombinace řady faktorů. Všem kolegům říkám, že musejí změnit styl vládnutí tak, aby dokázali hlasy sbírat. Je to o dlouhodobé komunikaci a stylu politiky. Dělejte politiku tak, abyste vyhrávali a nemuseli koalice dělat,“ dodal jihočeský hejtman.

„Bylo by velmi nešťastné vykládat to jako úspěch republikové ODS. Ten výsledek je velmi specifický a já myslím, že na těch číslech je to jasně vidět. Je to úspěch jihočeského týmu, který se mi podařilo sestavit, a jsou za ním roky práce,“ citoval Kubu také web Novinky.cz.

„V jižních Čechách nás volili často lidé, kteří by ODS nikdy nevolili, kteří by často nevolili ani pětikoalici,“ řekl Kuba pro TV Nova.

Premiér Fiala s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že šlo o strategii, kterou ODS ve volební kampani zvolila. „Pokud by to byla strategie, tak zásadně neuspěla, protože uspěla v jednom jediném kraji a já jsem o ní ani nikdy neslyšel,“ dodal Kuba.

Jméno Martina Kuby, který se k vládě, jíž je ODS součástí, vyjadřuje především kriticky, je často skloňováno v souvislosti s možným nástupcem premiéra Petra Fialy. Poté, co exceloval v krajských volbách, tyto spekulace zesilují. Zazněly i ze strany zástupce šéfredaktora serveru e15.cz Jana Novotného: „Jediný zástupce vládní ODS, který dokázal porazit hnutí ANO na hlavu, je podle očekávání jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho pozice mezi hejtmany je ale dlouhodobě silná. A míří samozřejmě výš. Teď už je to jasné: pokud se Petru Fialovi nepodaří příští rok znovu složit vládu, bude to právě Kuba, který ho s největší pravděpodobností vystřídá na postu šéfa ODS,“ uvedl ve svém komentáři Novotný.

Podle bývalého člena ODS Františka Matějky celá situace ukazuje, jak moc je Petr Fiala mimo realitu. Reagoval tak na slova Martina Kuby, že v pražské ODS si nikdo nemůže přičítat úspěch jeho týmu v jižních Čechách, což premiér Fiala vyvrací. „Nic nevypovídá o šíleném stavu ODS a naprostém odtržení jejího předsedy Petra Fialy od reality víc než těchto 41 vteřin. Je v nich úplně všechno. Nejtragičtější na tom je, že úplně stejně je od reality odtržený i jako premiér vlády této země.

U politiků ve významných funkcích funguje princip informační kruhové obrany, přičemž občas je těch obranných kruhů víc a jejich principem je odklonit od politika méně podstatné informace, aby se mohl soustředit na ty důležitější. U týmu Petra Fialy jsem došel k závěru, že mu z vnějšku nepouštějí absolutně nic, kvůli čemuž prostě vůbec netuší, co a proč se kolem děje, a má tak neochvějný permanentní pocit, že je nejlepší. Už aby byly ty sněmovní volby,“ uzavřel Matějka svůj komentář na sociální síti X,

