Kubera odmítl kritiku čínského velvyslance. A řekl mu to do očí

Čang na schůzce zopakoval svou kritiku kvůli Kuberově účasti na tchajwanské recepci na počátku října, kde předseda Senátu vyzdvihl ekonomickou spolupráci a vyfotografoval se s představiteli Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR.

Kubera řekl, že sice ví, že Peking nepovažuje Tchaj-wan za samostatnou zemi, zároveň to ale podle něj neznamená, že by jako šéf jedné z českých parlamentních komor nemohl s tchajwanskými představiteli mluvit. A upozornil taktéž na to, že je Tchaj-wan pro Česko třetím největším asijským obchodním partnerem.

Novinářům později předseda Senátu vysvětlil, že čínská citlivost k otázce územní celistvosti je dána obavami z rozpadu země. „Ve skutečnosti nejde ani o Tibet, ani o Tchaj-wan, ale o celistvost Číny jako takové, myslím tím pevninské Číny. Čína se obrovsky bojí toho, aby nedopadla jako Sovětský svaz. Kdyby jednotlivé regiony začaly usilovat o jakousi samostatnost, tak pro Čínu je to zdrcující,“ uvedl.

Server Deník N dnes v souvislosti se schůzkou Kubery a čínského velvyslance napsal, že předseda Senátu zvažuje, že neuskuteční cestu na Tchaj-wan, o které dříve hovořil. Kubera serveru řekl, že cesta není připravená, mluvil o ní pouze jako o záměru. Jeho nápad kritizovali prezident Miloš Zeman i další ústavní činitelé, podle nich by mohl poškodit české podniky působící v Číně. Kubera uvedl, že nechce českým firmám škodit.

„Ta cesta není ani připravená, je to záměr. Kromě toho na Tchaj-wanu budou volby. Pro Číňany to kolísá podle toho, jak dopadnou volby na Tchaj-wanu, a je to podobné jako v Hongkongu, jestli ti zvolení jsou víc k Číně vstřícní, nebo víc nepřátelští, a podle toho na to reagují i Číňané,“ podotkl.

