Kvůli referendům vzniká mezi sociálními demokraty rozkol

Sněmovní strany KSČM a SPD jsou zajedno v tom, že opouštění EU nebo NATO by se mělo řešit formou obecného referenda. Právě to podle dnešních Lidových novin ale vyvolalo rozkol uvnitř sociální demokracie, ve které s nimi souhlasí například první místopředseda Jiří Zimola.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek opět jednal se stranami, u nichž doufá, že by od nich mohl získat důvěru pro svou druhou vládu. Po ukončení jednání se pak nechal předseda komunistů Vojtěch Filip slyšet, že stále zůstává nedořešena otázka o podrobení mezinárodních smluv obecnému referendu, což pokládá za jisté minus, jelikož právě po tom, podle jeho názoru, Češi touží. „Předpokládám, že si to občanská veřejnost nenechá pro sebe. Lze očekávat petiční archy, aby zákon o obecném referendu skutečně platil,“ uvedl.

Tomuto tlaku hnutí ANO zatím odolává, zato postoje poslanců ČSSD se v oblasti obecného referenda rozcházejí. Lidové noviny také informovaly, že ve svém komentáři ve středečním Právu Jiří Zimola psal o tom, že i mezinárodní smlouvy by měly spadat pod režim obecných referend. Společně s některými dalšími poslanci z ČSSD už prý návrh tohoto zákona předložili, ponechán ale byl pod referendy ústavními. „V ČSSD by se měla na toto téma otevřít debata. Předložený návrh ČSSD nedává lidem možnost vyjádřit se k setrvání v EU či NATO. Při vstupu nám lidé byli dobří, a teď se k nim máme otočit zády?“ptal se na sociální síti. Podle informací LN byli však straníci jeho akcí zaskočeni a neporozuměli tomu, co je vlastně jejím cílem.

Podle průzkumu CVVM je až 82 procent respondentů pro, aby o mezinárodních smlouvách rozhodovali politici. Tři čtvrtiny Čechů by pak na svých volených zástupcích nechaly schválování významných zákonů. Kde Češi chtějí ve většině uplatňovat svůj názor, jsou místní referenda, na úrovni obcí.

Sám prezident Zeman nedávno ve svém inauguračním projevu řekl, že pokud jsou občané kompetentní volit, proč by nemohli být kompetentní k rozhodování v dalších otázkách. Obecné referendum proto stále zůstává velmi ožehavým tématem, protože je možné, jak ukazuje Zeman, cejchovat odpůrce jako uzurpátory moci, kteří se o ni nechtějí dělit s lidmi a jsou přesvědčeni, že oni jsou chytřejší. Právě do takové situace podle LN uvrhl první místopředseda ČSSD vlastní stranu.

A to navíc ještě v době, kdy vyjednává o možné koaliční spolupráci s hnutím ANO. Pokud se začnou sociální demokraté mezi sebou dohadovat o tom, zda je vyloučení mezinárodních smluv z obecných referend plivnutím na voliče, spálí energii tam, kde to není potřeba, a ještě se prohloubí ideové rozdělení mezi odpůrci a podporovateli vstupu do vlády.

autor: nab