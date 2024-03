Le Penová? Ne. Víc se Macron bojí tohoto muže. Je mladý a posiluje

Francouzskou pravicovou stranu Národní sdružení (Rassemblement national, RN) vede od roku 2022 mladý osmadvacetiletý Jordan Bardella. Mezi léty 2019 až 2022 byl místopředsedou této politické strany a od roku 2019, kdy byl vedoucím kandidátem strany do Evropského parlamentu, působí též jako europoslanec.

Národní sdružení zahájilo svou oficiální kampaň do Evropského parlamentu minulý týden v Marseille, kde se shromáždilo tisíce příznivců strany. Volební období bylo zahájeno s heslem „Francie je zpět, Evropa se znovu zrodí“.

Server Politico se proto ptá, zda vzestup pravicového vůdce Jordana Bardelly může vůbec něco zastavit. O Národním sdružení Politico píše jako o „krajní pravici“, která stoupá na popularitě a veze se na vlně populismu objevující se ve Francii i jinde v Evropě. Bardellu označují za „nejrychleji stoupající politickou hvězdu Francie“.

Dle průzkumu veřejného mínění z přelomu roku je Bardella druhým nejpopulárnějším politikem ve Francii hned za bývalým premiérem Édouardem Phillipem a před Marine Le Penovou.

Hrozbu, kterou Bardella představuje, údajně vnímá samotný prezident Emmanuel Macron. Spekuluje se, že též mladého Gabriela Attala jmenoval premiérem právě v přímé reakci na Bardellův vzestup.

„Attal a Bardella jsou ze stejné generace, to je zřejmé. Attal má politický talent, umí podat údernou myšlenku s obsahem, takže je to někdo, kdo může čelit Národnímu shromáždění,“ řekl Macronův poradce.

„Pravicoví voliči hlasují pro Jordana Bardellu! Pravice ze zbabělosti zradila své sliby a slouží jako odrazový můstek Emmanuela Macrona. Vlastenečtí voliči lpící na pořádku a zásluhách, volte 9. června Jordana Bardellu,“ snaží se Národní sdružení mobilizovat voliče.

Národní sdružení v čele s Bardellou slibuje lepší regulaci migrace. „V Evropě Emmanuela Macrona a Ursuly von der Leyenové ustupují svobody Evropanů, a zejména žen, pod náporem masivní a nekontrolované imigrace. Ti, kdo přicházejí, musejí respektovat naše pravidla a naši kulturu!“ požaduje strana.

