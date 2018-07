Legendární novinář z USA: Skripal a Novičok? Nesmysl. 11. září? Nemusel to být Usáma bin Ládin. Chemické útoky? Nemusel to být Asad

Britský deník The Independent publikoval rozhovor s legendárním americkým novinářem Seymourem Hershem, který však byl po krátké době stažen. Někteří kritici se domnívají, že důvodem byly některé z odpovědí Hershe, které se mediálnímu mainstreamu nehodily „do krámu“.

Jednaosmdesátiletý Hersh patří k nejslavnějším americkým novinářům minulého století. V průběhu své bohaté a úspěšné kariéry se podílel na desítkách vysoce oceňovaných reportáží, rozhovorů a analýz. Poprvé na sebe upozornil v 60. letech, když pro magazín The New Yorker pokrýval válku ve Vietnamu. Za odhalení masakru v My Lai, v rámci kterého byly americkou armádou usmrceny stovky civilistů, si v roce 1970 odnesl Pulitzerovu cenu.

V centru dění byl Hersh i další desetiletí a do dnešních dní glosuje události v domácí i zahraniční politice. Jak však dokazuje jeho aktuální rozhovor pro The Independent, s některými jeho názory má politický i mediální mainstream očividně problém. Ačkoli rozhovor vedený s Youssefem El-Gingihym byl publikován, po nějaké době jej redakce stáhla. Autor rozhovoru tvrdí, že měl být článek publikován až zítra a došlo k chybě, kritici poukazují na možnou cenzuru.

Faktem zůstává, že názory Hershe na některá aktuální témata příliš nezapadají do toho, co hlásá a čemu věří mediální i politický mainstream. Hersh tak například polemizuje s oficiální verzí případu otravy jedem Novičok. Na rozdíl od téměř všech světových politiků i hlavních médií tvrdí, že příkaz k otravě bývalého agenta Skripala a jeho dcery vůbec nemusel přijít ze strany ruských úřadů. Podezření má spíš na struktury organizovaného zločinu.

„Ten příběh o otravě Novičokem nevyznívá příliš pravděpodobně. Skripal nejspíš s britskými zpravodajskými službami hovořil o ruském organizovaném zločinu, a pomsta tak přišla od jeho příslušníků. Informace o kontaminaci dalších osob skutečně naznačuje, že za tím vším nestojí Rusko jako takové, ale pouze nějaké zločinecké organizace,“ uvedl Hersh v rozhovoru, který je dostupný díky technologii webcache i po stažení ze serveru The Independent.

Osobitý názor sdílí Hersh také na údajné použití chemických zbraní Asadovým režimem. Jak zmiňuje autor článku El-Gingihy, Hersch dlouhodobě razí variantu, podle kterého je Asadův režim obviňován bez pádných důkazů, a tedy mylně. „K chemickým zbraním měly přístup obě dvě strany. Za falešným chemickým útokem tak mohou stát syrští povstalci, nebo jej mohl dokonce nařídit i turecký prezident Erdogan, aby přiměl Američany k větší angažovanosti.“

Příznivěji, než bývá zvykem u novináře, vnímá Hersh i samotného syrského prezidenta Asada. Nevidí v něm pouze bezskrupulózního diktátora, ale také vůdce, který bojuje proti islamismu a prosazení muslimského práva šaría. Pochybnosti neskrývá slavný americký novinář také, když přijde řeč na teoristický útok z 11. září 2001. „Nejsem nutně přesvědčen, že za ním stál od začátku až do konce právě Usáma bin Ládin,“ uzavírá Hersh.

