Lékař Pollert: Starých se nikdo neptal. Prostě se řeklo budete zavření, příbuzní ať k vám nechodí, zabili by vás. Špatně špatně

Pollert se mimo jiné v rozhovoru rozmluvil o panice, jež podle něj znamená chaotické chování mnoha lidí, kdy není jasné, kdo je nemocný vyžadující pomoc, kdo simulant, či jen vyděšený a strachující se člověk, který ale není na životě ohrožen. „Já potřebuji lidi zklidnit, abych viděl, kde je problém,“ poznamenal Pollert a dodal, že loni v březnu vznikla hysterie. Lidé podle něj dost často neadekvátně reagují na mediální zprávy.

„Například nemoc šílených krav. Jak se nejedly krávy. Přitom se nic nedělo a teď se tomu smějeme. Ale ve své době se vybíjela stáda a hovězí nikdo nejedl. Ale když jste řekl, že to nic není, tak vám nikdo nevěřil a ještě na vás ukázali. Můj postoj je daný tím, že si myslím, že to není tak dramatické. A já potřebuji vidět lidi, kteří potřebují naši pomoc. A v tom mi panika brání,“ vysvětlil Pollert.

On sám získal nálepku „zlehčovač“ covidu. „Získávám informace, co se to děje, od loňského března. Celý ten rok se starám o nejtěžší případy covidu a mnoho jich i zemřelo. Už ani neznám nikoho, kdo ten covid neprodělal. To asi znamená, že naše společnost bude dosti promořená, a tedy naštěstí imunizovaná. Když se na to podívám vlastními zkušenostmi, tak mě čísla nepřesvědčila o něčem závažném. A vy mi teď budete oponovat čtyřiadvaceti tisíci mrtvých…“ míní Pollert, jenž o covidu hovoří jako o závažnější chřipce, jež si vybírá staré, hodně nemocné lidi.

„Staré lidi jsme odsunuli v domnění, že je chráníme. Nikdo se jich ale ani neptal. Společnost (nebo vláda) si myslela, že je to pro ně nejlepší. Člověk jako individualita podlehl veřejnému zájmu. Co když spousta starých lidí by radši chtěla setkání s příbuznými, radši by chtěli, aby jejich vnuci chodili do školy než toto. Nikdo se jich ale nezeptal. Já, když jdu uspat pacienta a ta operace je opravdu těžká, může při ní umřít, tak se i stane, že řekne: Tak já do toho rizika nejdu. Anebo řekne ano a musí se podepsat informovaný souhlas. A tady nikdo neřekl nic. Prostě my si myslíme, že vás tím zachráníme a bude to takhle. Budete zavřený, nikam nechoďte, příbuzní ať k vám nechodí, protože by vás zabili,“ poznamenal pak kriticky k rozhodnutím vlády Pollert.