Lesbotoč. DJ „Potrat“. Pekarová. Soulož při fetu. Prague Pride překoná sebe samu

Jak ParlamentníListy.cz včera informovaly, v Praze se rozbíhá festival Prague Pride. Akce, zaměřená na podporu LGBTQ hrdosti, se letos koná za zpřísněných hygienických podmínek. Zatímco včera jsme přinesli informace o dětském programu festivalu, dnes se podíváme na to, co čeká dospělé účastníky.

V 17 hodin startuje coming out nanečisto, v rámci které si lidé mohou natrénovat, jak v okruhu svých blízkých přiznat svou sexuální orientaci. Organizátoři chtějí vytvořit „únik od lidí, kteří nás znají a soudí, od práce, školy i koníčků“. V popisu akce stojí: „Vytvoříme společně menší anonymní skupinu, kde si prožijeme a dle chuti budeme sdílet všechny fáze coming outu. Je jedno, jestli si roky vyoutovaný, je ti dvacet, jsi nebinární, umíš dobře tančit nebo přijdeš jen poznat nové lidi. Neslíbíme ti obecný návod na to, jak to říct doma mamce. Ale co můžeme slíbit, jsou tipy od ostatních zúčastněných, vlastní zkušenost a prožitek z vedeného rozhovoru.“

V 19.30 začíná divadelní představení HOMO40 o životě mužských homosexuálů nad 40 let. „Nekompromisní koláž ze života gayů po čtyřicítce s nadhledem odkrývá zranění, která vznikají i uvnitř komunity samotné. Inscenace s největším počtem olizujících se smajlíků,“ láká na akci organizátor. Představení můžete navštívit již za 380 korun. O půl hodiny dříve na Střeleckém ostrově v centru Prahy začíná akce DJe, který si říká Miss Carriage, přičemž v anglickém jazyce slovo „miscarriage“ označuje potrat.

Ve 21.00 dnešní program uzavírá projekce filmu o letní lásce dvou mladých mužů Nic ve zlém. Na film láká pořadatel popiskem: „Nebýt jeho zlozvyku drobných krádeží, žil by mladý Parvis dál v malém německém městě a užíval si divoké večírky a nejrůznější experimenty. Nucená výpomoc v přistěhovaleckém centru má přispět k jeho nápravě. Zde se ale syn íránských imigrantů sbližuje s ostýchavým Amonem, který se svou sestrou Banafshe Arezu nedávno uprchl z Íránu. Trojice si užívá zdánlivě bezstarostné léto, vztah mezi Parvisem a Amonem ale pomalu přestává být jen pouhým přátelstvím…" Film má klást otázku, zda se může „cizí" země, jako je Německo, stát právoplatným domovem protagonistů filmu.

Snímek získal i ocenění Teddy Award, udělované každoročně v Berlíně v předvečer Berlinale. Cenu mohou získat filmy s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou.

Zítřejší program vykopává již v 9.30 Česko-tchajwanským dialogem o cestě ke genderové rovnosti. Tato akce bude mít tři etapy, v té první, nazvané Ženy v politice, vystoupí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a její tchajwanská kolegyně Lin Ching-yi. Na přetřes dojde i otázka zrovnoprávnění manželství, o čemž bude hovořit například právník Czeslaw Walek, někdejší náměstek ministra pro lidská práva a národnostní menšiny a šéf kampaně Jsme fér.

Ve tři hodiny odpoledne se opět rozjede anonymní HIV testování, stejně jako workshop na téma právní ochrany LGBT lidí. V 17 hodin pak návštěvníci mohou zajít třeba na akci Nenech si to líbit, kde se naučí, jak postupovat po homofobním nebo transfobním útoku. „S homofobním nebo transfobním násilím nebo obtěžováním má zkušenost více než polovina LGBTI+ osob. Málokdo po napadení vyhledá odbornou pomoc nebo napadení oznámí policii. Napadení lidé často neznají rozsah svých práv a nevědí, kdo jim může poradit. Během workshopu účastníky*ce seznámíme s jejich právy po napadení, vysvětlíme roli zmocněnce a důvěrníka, naučíme, jak bezpečně a účinně oznámit útok, a vysvětlíme, čeho se lze domáhat v trestním řízení,“ lákají pořadatelé.

Pro ty, kdo rádi kombinují sex s užíváním drog, je od zítřejších 17 hodin připravena osvětová akce s názvem Vše, co jste chtěli vědět o chemsexu, ale báli jste se zeptat. Na dovzdělání se v oblasti kombinace jednotlivých mysl ovlivňujících látek v kombinaci se sexem láká popisek: „No nazdar, ty můro jedna pelešivá! Že jsi tady, značí, že slovíčko chemsex znáš zepředu zezadu, nebo bys ho tak znát chtěl. Nemá cenu si nalhávat, že to neděláme, ale všeho i chemky moc škodí, tak se za námi stav a řekneme ti, co se ti na takové akcičce může stát, jaký věci určitě nekombinovat a jak třeba pomoci člověku, který to nějak přežene.“

